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Боррель признал: до марта ЕС поставит Украине 500 тысяч снарядов, а не обещанный миллион

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 31 января 2024, 19:01
Боррель признал: до марта ЕС поставит Украине 500 тысяч снарядов, а не обещанный миллион
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ. ФОТО EEAS.EUROPA.EU

Европейский Союз сможет поставить Украине до марта лишь более 500 тысяч артиллерийских снарядов вместо обещанного миллиона.

Источник: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи министров обороны стран ЕС, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "С прошлого марта до сегодняшнего дня, до начала этого года мы поставили 330 тысяч боеприпасов. Так что мы имеем треть цели, главным образом это снаряды, взятые из имеющихся запасов.

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..До марта я ожидаю, что эта цифра вырастет более чем на 200 тысяч, таким образом достигнув более 500 тысяч. Это будет больше половины от цели".

Детали: Он подчеркнул, что работа находится в постоянном процессе

"Европейская оборонная машина работает и до конца года планируемые поставки превысят миллион снарядов. Ситуация с поставками будет улучшаться в ближайшие месяцы", – заявил он.

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Боррель также добавил, что с начала полномасштабной войны против Украины европейские производственные мощности выросли на 40%: "Сегодня европейские производственные мощности для боеприпасов составляют миллион снарядов в год. Но к концу года эта цифра составит 1,4 млн снарядов".

Что предшествовало: 

  • Ранее эстонский министр обороны Ханно Пвкур заявил, что министры обороны стран ЕС на встрече в Брюсселе договорились, что выполнят свое обещание поставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов – однако позже, чем планировали в прошлом году.
  • В начале января в Еврокомиссии выражали уверенность, что в ЕС смогут произвести миллион боеприпасов для Украины до весны этого года, несмотря на то, что процесс затормозился.
  • По данным Reuters от начала декабря, государства-члены Европейского Союза передали Украине только 480 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов до весны 2024 года.
  • В начале декабря министр обороны Германии Борис Писториус напомнил свое предыдущее заявление о том, что ЕС не сможет передать Украине миллион боеприпасов до весны 2024 года, но пообещал, что ситуация улучшится.

Темы: ЕСпомощь Украинеоружие
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