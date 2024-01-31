Боррель признал: до марта ЕС поставит Украине 500 тысяч снарядов, а не обещанный миллион

Европейский Союз сможет поставить Украине до марта лишь более 500 тысяч артиллерийских снарядов вместо обещанного миллиона.

Источник: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи министров обороны стран ЕС, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "С прошлого марта до сегодняшнего дня, до начала этого года мы поставили 330 тысяч боеприпасов. Так что мы имеем треть цели, главным образом это снаряды, взятые из имеющихся запасов.

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..До марта я ожидаю, что эта цифра вырастет более чем на 200 тысяч, таким образом достигнув более 500 тысяч. Это будет больше половины от цели".

Детали: Он подчеркнул, что работа находится в постоянном процессе

"Европейская оборонная машина работает и до конца года планируемые поставки превысят миллион снарядов. Ситуация с поставками будет улучшаться в ближайшие месяцы", – заявил он.

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Боррель также добавил, что с начала полномасштабной войны против Украины европейские производственные мощности выросли на 40%: "Сегодня европейские производственные мощности для боеприпасов составляют миллион снарядов в год. Но к концу года эта цифра составит 1,4 млн снарядов".

Что предшествовало: