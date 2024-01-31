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Під Києвом невдовзі пройдуть військові навчання: може бути гучно, і вночі теж

Тетяна ЛозовенкоСереда, 31 січня 2024, 20:16
Під Києвом невдовзі пройдуть військові навчання: може бути гучно, і вночі теж
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З TELEGRAM СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

У Бучанському районі Київської області 1-3 лютого проходитимуть військові навчання, через що можуть лунати гучні звуки

Джерело: Київська міська військова адміністрація 

Дослівно: "Із 1 по 3 лютого на північно-західних околицях Києва (Бучанський р-н) пройдуть військові навчання. 

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За планом, вони триватимуть і вдень, і вночі. Тому у ці дні, у будь-який час можуть лунати гучні звуки". 

Деталі: У КМВА закликали зберігати спокій та слідкувати за сигналами повітряних тривог. 

Теми: КиїввійнаЗбройні силиКиївська область
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