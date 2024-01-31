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Под Киевом вскоре пройдут военные учения: может быть громко, и ночью тоже

Татьяна ЛозовенкоСреда, 31 января 2024, 20:16
Под Киевом вскоре пройдут военные учения: может быть громко, и ночью тоже
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ TELEGRAM СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

В Бучанском районе Киевской области 1-3 февраля будут проходить военные учения, из-за чего могут раздаваться громкие звуки

Источник: Киевская городская военная администрация 

Дословно: "С 1 по 3 февраля на северо-западных окраинах Киева (Бучанский р-н) пройдут военные учения. 

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По плану, они будут продолжаться и днем, и ночью. Поэтому в эти дни, в любое время могут раздаваться громкие звуки". 

Детали: В КГВА призвали сохранять спокойствие и следить за сигналами воздушных тревог.

Темы: КиеввойнаВооруженные силыКиевская область
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