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ЗМІ: Три молдовські компанії продали Росії авіазапчастин на $15 млн

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 31 січня 2024, 23:47
ЗМІ: Три молдовські компанії продали Росії авіазапчастин на $15 млн
Російські Су-34. Ілюстративне фото - Defence Express

Журналісти з'ясували, що протягом 2022-2023 років три молдовські компанії продали Росії запчастини до літаків на загальну суму близько 15 мільйонів доларів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розслідування молдовської служби "Радіо Свобода"

Деталі: Постачання запчастин до літаків у Росію через Молдову почалось за кілька місяців після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Деталі із західних країн потрапляли до великих російських авіакомпаній на кшталт "Победа" і S7 Engineering.

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До схеми були причетні три молдовські компанії – Airrock Solutions, Aerostage Services та Maxjet Service. Перші дві були засновані у листопаді 2021 року та квітні 2022-го, їхній власник – колишній топ-посадовець молдовської авіакмомпанії Air Moldova Іван Мельников, третя існувала ще з 2011-го, нею володіє Сергєй Ранга.

Усі три компанії діяли як посередники – розміщували замовлення на запчастини, після чого допомагали транспортувати їх у Росію, інколи – безпосередньо в російські аеропорти. При цьому постачання відбувались не через молдовську територію.

І Мельников, і Ранга заявили "Радіо Свобода", що не знали про постачання закуплених їхніми компаніями деталей до РФ – вони, за контрактами, призначались в інші країни СНД.

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У розслідуванні йдеться, що причиною такої ситуації могло стати неприєднання Молдови до деяких санкцій Європейського Союзу проти Росії, які стосуються постачання деталей до авіації.

Джерела "Радіо Свобода" в офісі президентки Молдови сказали, що там відомо про ці випадки і ними вже займаються "компетентні органи". Крім того, Кишинів обговорює можливість приєднання до інших санкцій ЄС.

У жовтні 2022 року журналісти виявили, що щонайменше чотири підприємства Молдови пов’язані з російськими військовими державними корпораціями, які перебувають під санкціями Європейського Союзу через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Теми: МолдоваавіаРосіясанкції
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