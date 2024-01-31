СМИ: Три молдавских компании продали России авиазапчастей на $15 млн

Журналисты выяснили, что в течение 2022-2023 годов три молдавские компании продали России запчасти к самолетам на общую сумму около 15 миллионов долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на расследование молдавской службы "Радио Свобода"

Детали: Поставки запчастей к самолетам в Россию через Молдову начались через несколько месяцев после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Детали из западных стран попадали в крупные российские авиакомпании вроде "Победа" и S7 Engineering.

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К схеме были причастны три молдавские компании – Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service. Первые две были основаны в ноябре 2021 года и апреле 2022-го, их владелец – бывший топ-чиновник молдавской авиакомпании Air Moldova Иван Мельников, третья существовала еще с 2011-го, ею владеет Сергей Ранга.

Все три компании действовали как посредники – размещали заказы на запчасти, после чего помогали транспортировать их в Россию, иногда – непосредственно в российские аэропорты. При этом поставки происходили не через молдавскую территорию.

И Мельников, и Ранга заявили "Радио Свобода", что не знали о поставках закупленных их компаниями деталей в РФ – они, по контрактам, предназначались в другие страны СНГ.

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В расследовании говорится, что причиной такой ситуации могло стать неприсоединение Молдовы к некоторым санкциям Европейского Союза против России, которые касаются поставок деталей для авиации.

Источники "Радио Свобода" в офисе президента Молдовы сказали, что там известно об этих случаях и ими уже занимаются "компетентные органы". Кроме того, Кишинев обсуждает возможность присоединения к другим санкциям ЕС.

В октябре 2022 года журналисты обнаружили, что по меньшей мере четыре предприятия Молдовы связаны с российскими военными государственными корпорациями, которые находятся под санкциями Европейского Союза из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.