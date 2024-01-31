Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Три молдавских компании продали России авиазапчастей на $15 млн

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 31 января 2024, 23:47
СМИ: Три молдавских компании продали России авиазапчастей на $15 млн
Российские Су-34. Иллюстративные фото - Defence Express

Журналисты выяснили, что в течение 2022-2023 годов три молдавские компании продали России запчасти к самолетам на общую сумму около 15 миллионов долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на расследование молдавской службы "Радио Свобода"

Детали: Поставки запчастей к самолетам в Россию через Молдову начались через несколько месяцев после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Детали из западных стран попадали в крупные российские авиакомпании вроде "Победа" и S7 Engineering.

Реклама:

К схеме были причастны три молдавские компании – Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service. Первые две были основаны в ноябре 2021 года и апреле 2022-го, их владелец – бывший топ-чиновник молдавской авиакомпании Air Moldova Иван Мельников, третья существовала еще с 2011-го, ею владеет Сергей Ранга.

Все три компании действовали как посредники – размещали заказы на запчасти, после чего помогали транспортировать их в Россию, иногда – непосредственно в российские аэропорты. При этом поставки происходили не через молдавскую территорию.

И Мельников, и Ранга заявили "Радио Свобода", что не знали о поставках закупленных их компаниями деталей в РФ – они, по контрактам, предназначались в другие страны СНГ.

ВИДЕО ДНЯ

В расследовании говорится, что причиной такой ситуации могло стать неприсоединение Молдовы к некоторым санкциям Европейского Союза против России, которые касаются поставок деталей для авиации.

Источники "Радио Свобода" в офисе президента Молдовы сказали, что там известно об этих случаях и ими уже занимаются "компетентные органы". Кроме того, Кишинев обсуждает возможность присоединения к другим санкциям ЕС.

В октябре 2022 года журналисты обнаружили, что по меньшей мере четыре предприятия Молдовы связаны с российскими военными государственными корпорациями, которые находятся под санкциями Европейского Союза из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Темы: МолдоваавиаРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутаты Орбана не пришли на заседание парламента о вступлении Швеции в НАТО

фото, аудиоВ Верховном суде Украины разоблачили мужчину, который оправдывал агрессию и оккупацию РФ

Кличко вступился за Залужного: Политика может перевесить здравый смысл

видео, фотоРоссияне накрыли огнем центр Херсона: 4 погибших и раненый

В Грузии заявили об обнаружении взрывчатки, которую якобы везли из Украины в Воронеж

Маркарова: Сенат США может проголосовать за законопроект с помощью Украине 7 февраля

Все новости...

Читайте УП В Google News

Молдова
Новому главе МИД Молдовы запрещен въезд в Россию
Лидер румынских ультраправых хочет захватить три региона Украины и Молдову
Санду начала консультации о предстоящем референдуме по вступлению Молдовы в ЕС
Последние новости
16:44
Ощадбанк в прошлом году получил рекордную прибыль
16:43
Полиция с ТЦК ищет диверсантов на киевской Оболони
16:39
К Земле приближается потенциально опасный астероид – NASA
16:37
Природа помогает восстановить достаточный уровень воды в Днепре и Днепре – CEO "Укргидроэнерго"
16:18
Нидерланды увеличили до 24 количество F-16 для Украины
15:47
Молдова опровергла фейк о якобы транзите F-16 для Украины
15:45
Glovo запустил платформу On-Demand для доставки заказов бизнеса
15:28
Депутаты Орбана не пришли на заседание парламента о вступлении Швеции в НАТО
15:26
фотоБанда россиян и украинцев убила жительницу Латвии ради недвижимости – прокуратура
15:23
В Польше возьмутся за масло и сахар из Украины: введение НДС и ограничение ввоза
Все новости...
Реклама: