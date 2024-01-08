На Київщині та в кількох інших регіонах лунала повітряна тривога

У Київський і кількох інших областях України близько пів години лунала повітряна тривога через загрозу російського удару балістичними ракетами з півночі.

Джерело: онлайн-мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: Тривога була у Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.

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У Києві тривоги не було.

За інформацією Повітряних сил, існувала загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

О 14:10 ПС повідомляли, що в цих регіонах спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку із загрозою застосування авіаційних засобів ураження.

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Що передувало: Вночі та вранці російські окупанти випустили по Україні 59 засобів повітряного нападу − ракети різного типу і шахеди. 18 ракет і всі 8 шахедів вдалося збити.

Від цього удару щонайменше 4 людини загинули, 33 постраждали та кілька осіб можуть перебувати під завалами.