Сина скандального судді Аблова розшукують за підозрою у вбивстві

Сина скандального судді ОАСК Євгена Аблова оголосили в розшук за підозрою в умисному вбивстві.

Джерело: база розшуку Міністерства внутрішніх справ

Деталі: Івана Аблова розшукують за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

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Датою та місцем зникнення вказані 5 січня та місто Білгород-Дністровський Одеської області.

УП звернулася за коментарем до пресслужби одеської поліції, проте не отримала відповіді. Також УП 4 січня відправила до поліції запит, на який поки теж не отримала відповіді.

Довідково: Євген Аблов – суддя Окружного адміністративного суду Києва. Він фігурує у кримінальному провадженні у так званій справі "Плівок Вовка". Голову ОАСК Павла Вовка, Аблова та ще низку осіб підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення влади.

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У квітні 2023 року стало відомо, що Аблов намагається піти у відставку, уникнувши звільнення, це також збереже йому виплати від держави – близько 100 000 грн на місяць.

Що передувало: