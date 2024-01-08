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Сина скандального судді Аблова розшукують за підозрою у вбивстві

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 8 січня 2024, 16:31
Сина скандального судді Аблова розшукують за підозрою у вбивстві
Іван Аблов, Скрін з бази розшуку МВС

Сина скандального судді ОАСК Євгена Аблова оголосили в розшук за підозрою в умисному вбивстві.

Джерело: база розшуку Міністерства внутрішніх справ

Деталі: Івана Аблова розшукують за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

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Датою та місцем зникнення вказані 5 січня та місто Білгород-Дністровський Одеської області.

УП звернулася за коментарем до пресслужби одеської поліції, проте не отримала відповіді. Також УП 4 січня відправила до поліції запит, на який поки теж не отримала відповіді. 

Довідково: Євген Аблов  – суддя Окружного адміністративного суду Києва. Він фігурує у кримінальному провадженні у так званій справі "Плівок Вовка". Голову ОАСК Павла Вовка, Аблова та ще низку осіб підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення влади.

ВІДЕО ДНЯ

У квітні 2023 року стало відомо, що Аблов намагається піти у відставку, уникнувши звільнення, це також збереже йому виплати від держави – близько 100 000 грн на місяць.

Що передувало:

  • Під час Революції Гідності, 9 грудня 2013 року, суддя Євген Аблов за позовом фізичної особи зобов’язав правоохоронців та інших чиновників "припинити правопорушення", які нібито виникли через протести в центрі Києва, та "забезпечити вільне пересування громадян, автотранспорту та безпеку дорожнього руху".
  • Рішення набуло законної сили, а вже у ніч на 11 грудня 2013 року відбулася спроба розгону.
  • Активісти вважають, що саме рішення Аблова дало тодішній владі підстави для розгону Майдану. Роман Маселко писав, що через два тижні після цього рішення суддя Аблов отримав від держави квартиру, яку потім продав за 9,1 млн. грн.
  • Аблов також відомий рішенням щодо так званих "рюкзаків Авакова". Він був у складі колегії, яка відмовилась скасувати результати конкурсних торгів на постачання рюкзаків. У тендері тоді перемогла фірма, за даними журналістів, наближена до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його сина.
  • У травні 2017 року Вища рада правосуддя відмовилась звільняти Аблова.

Теми: судОАСКвбивствоМВС
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