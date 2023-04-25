Суддя ОАСК Аблов намагається піти у відставку із пожиттєвими виплатами – ЦПК

Суддя скандального ОАСКу Євген Аблов через ВРП намагається піти у відставку, уникнувши звільнення, це також збереже йому виплати від держави – близько 100 000 грн на місяць.

Джерело: Центр протидії корупції

Дослівно: "27 квітня Вища рада правосуддя розгляне заяву про відставку заступника голови скандального Окружного адміністративного суду м. Києва – Євгенія Аблова...

Наразі на її розгляді знаходиться декілька скарг щодо дій судді Аблова. До того ж, Аблов перебуває на лаві підсудних у ВАКС, де його обвинувачують у корупційних злочинах.

Якщо члени ВРП задовольнять заяву про відставку, Аблов уникне ганебного звільнення через порушення та фактично залишить посаду судді із почестями, значними виплатами від держави (близько 100 000 грн на місяць)".

Деталі: Відзначається, що такі дії ВРП відкриють можливість для всіх суддів скандального ОАСКу уникнути звільнення, забезпечити собі пожиттєву пенсію та ще й мати імунітет від правоохоронців, адже суддю у відставці також неможливо затримати без дозволу ВРП.

При цьому надалі скасування відставки та виплат для таких суддів можливе лише в разі їх притягнення до кримінальної відповідальності.

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У ЦПК закликають відповідальні органи сприяти вирішенню проблеми.

Зокрема, ВРП – зупинити розгляд питання відставки суддів до розгляду дисциплінарних скарг щодо них.

А Верховну Раду – надати ВРП право тимчасово розглядати скарги щодо суддів до створення служби дисциплінарних інспекторів.

Передісторія:

Голова ОАСК Павло Вовк, його заступник Євген Аблов та Валерій Келеберда фігурують у справі щодо створення злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Ще у квітні 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким запропонував ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

13 грудня 2022 року народні депутати проголосували за ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва і створення Київського міського окружного адміністративного суду. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон того ж дня.

У травні 2017 року Вища рада правосуддя відмовилась звільняти суддю Аблова, який 9 грудня 2013 року зобов'язав Беркут розігнати Майдан.

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