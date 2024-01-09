У Києві прорвало водопровід на Оболонській: вулицю перекрили

Вранці 9 січня у Києві було перекрито рух вулицею Оболонською через аварію на водопроводі.

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: За інформацією місцевої влади, на місці працюють дорожники та фахівці "Київводоканалу".

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Рух перекрито на ділянці від вул. Волоської до вул. Межигірської.

Наразі робітники "Київавтодору" обробляють вулицю протиожеледними матеріалами.

Вранці 9 січня у Києві було перекрито рух вулицею Оболонською через аварію на водопроводі. pic.twitter.com/gaFYCtWYeO ВІДЕО ДНЯ January 9, 2024

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