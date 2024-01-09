У Києві прорвало водопровід на Оболонській: вулицю перекрили
Вівторок, 9 січня 2024, 06:53
Вранці 9 січня у Києві було перекрито рух вулицею Оболонською через аварію на водопроводі.
Джерело: КМДА у Telegram
Деталі: За інформацією місцевої влади, на місці працюють дорожники та фахівці "Київводоканалу".
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Рух перекрито на ділянці від вул. Волоської до вул. Межигірської.
Наразі робітники "Київавтодору" обробляють вулицю протиожеледними матеріалами.
Вранці 9 січня у Києві було перекрито рух вулицею Оболонською через аварію на водопроводі. pic.twitter.com/gaFYCtWYeO— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 9, 2024ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 7 січня на Борщагівці стався порив водопроводу, бульвар Жуля Верна залило при температурі повітря понад -10. Без води залишилися 2 житлові будинки.
- 8 січня трубопровід відремонтували та поновили водопостачання споживачів.