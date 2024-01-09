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У Києві прорвало водопровід на Оболонській: вулицю перекрили

Олена ІвашківВівторок, 9 січня 2024, 06:53
У Києві прорвало водопровід на Оболонській: вулицю перекрили
Скриншот відео КМДА

Вранці 9 січня у Києві було перекрито рух вулицею Оболонською через аварію на водопроводі.

Джерело: КМДА у Telegram

Деталі: За інформацією місцевої влади, на місці працюють дорожники та фахівці "Київводоканалу".

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Рух перекрито на ділянці від вул. Волоської до вул. Межигірської.

Наразі робітники "Київавтодору" обробляють вулицю протиожеледними матеріалами.

Передісторія: 

  • 7 січня на Борщагівці стався порив водопроводу, бульвар Жуля Верна залило при температурі повітря понад -10. Без води залишилися 2 житлові будинки.
  • 8 січня трубопровід відремонтували та поновили водопостачання споживачів.

Теми: Київ
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