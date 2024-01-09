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Законопроєкт про мобілізацію: Комітет Ради прогнозує значну зміну окремих норм

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 9 січня 2024, 10:23
Законопроєкт про мобілізацію: Комітет Ради прогнозує значну зміну окремих норм
Завітневич, фото з його фейсбуку

Голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич прогнозує суттєві зміни окремих норм законопроєкту про мобілізацію під час його розгляду у парламенті.

Джерело: Завітневич в інтерв’ю РБК-Україна

Пряма мова: "На всіх засіданнях (де обговорювався законопроєкт - ред.) була робоча атмосфера, були гарячі дискусії, обмін різними аргументами, інколи емоційно. В першу чергу це стосувалося пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроекті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують.

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Прогнозую, що окремі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті. Ну а фінальне рішення комітету щодо законопроекту плануємо ухвалити у вівторок (9 січня, - ред.)".

Деталі: За його словами, під час обговорень значна увага приділена аргументам щодо мобілізаційних потреб для поповнення бойових частин, які понесли втрати та тих, які планується розгорнути.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" №10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.
  • Уряд пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі норми законопроєкту про мобілізацію можуть суперечити Конституції.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.
  • 8 січня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики на засіданні визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

Читайте також Як виглядатиме мобілізація в Україні. Перекладаємо з бюрократичної мови на людську нашумілий законопроєкт від уряду

Теми: законодавствоВерховна Радамобілізація
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