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Шойгу заявив, що РФ виходить на серійне виробництво безпілотників всіх типів

Станіслав ПогоріловВівторок, 9 січня 2024, 12:27
Шойгу заявив, що РФ виходить на серійне виробництво безпілотників всіх типів
Сергій Шойгу, фото: Getty Images

Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу переконує, що російський військово-промисловий комплекс сформує серійну лінійку всіх типів безпілотників - від надмалих до важких ударних.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости" з посиланням на слова Шойгу на тематичній селекторній нараді з керівним складом ЗС РФ

Пряма мова Шойгу: "Будемо нарощувати поставки найбільш затребуваних зразків (БПЛА – ред.). Зокрема, формувати серійну лінійку безпілотних літальних апаратів - від надмалих до важких ударних".

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Передісторія:

  • У квітні 2023 року російські ЗМІ повідомляли про плани запустити серійне виробництво важких ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) "Охотник". Виробництво цього безпілотника, про випробування якого Росія оголошувала ще 4 роки тому, нібито почнеться через два роки в Новосибірську.
  • У липні 2023 року російська компанія "Робоавиа" оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА, який зведуть у Ростовській області, а перший уже нібито працює в окупованому Криму - у Сімферополі.
  • У серпні 2023 року глава Кремля Володимир Путін доручив держкорпорації "Ростех" наростити виробництво безпілотників "Куб" і "Ланцет".
  • Також у листопаді агентство Reuters з посиланням на Інститут науки та міжнародної безпеки повідомило, що супутникові зображення показують прогрес у будівництві в Росії заводу, який масово вироблятиме іранські безпілотники-камікадзе. Очікується, що Москва націлить їх на українські енергетичні об’єкти. 

Теми: Росіябезпілотникивійна
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