Міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу переконує, що російський військово-промисловий комплекс сформує серійну лінійку всіх типів безпілотників - від надмалих до важких ударних.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости" з посиланням на слова Шойгу на тематичній селекторній нараді з керівним складом ЗС РФ

Пряма мова Шойгу: "Будемо нарощувати поставки найбільш затребуваних зразків (БПЛА – ред.). Зокрема, формувати серійну лінійку безпілотних літальних апаратів - від надмалих до важких ударних".

Реклама:

Передісторія: