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У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters

Олена ІвашківВівторок, 14 листопада 2023, 05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
ІРАНСЬКІ ДРОНИ SHAHED 136, ФОТО MIL.IN.UA

Супутникові зображення показують прогрес у будівництві в Росії заводу, який масово вироблятиме іранські безпілотники-камікадзе. Очікується, що Москва націлить їх на українські енергетичні об’єкти. 

Джерело: Reuters з посиланням на Інститут науки та міжнародної безпеки

Деталі: Незважаючи на прогрес у будівництві, ні Сполучені Штати, ні їхні союзники не запровадили санкцій проти власника заводу АТ "Алабуга" та його асоційованих компаній.

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У звіті йдеться, що супутникове зображення, зроблене в середині вересня, показало, що нове будівництво на заводі "прямо" корелювало з витоком поверхового плану будівлі, яким Washington Post поділився з інститутом на початку цього року.

Згідно з іншими документами, що просочилися, будівля буде використовуватися для масового виробництва іранського Shahed-136, що включатиме вдосконалення іранських процесів виготовлення "і, зрештою, розширення можливостей безпілотника", йдеться у звіті.

На супутниковому знімку також видно будівництво інших споруд і нових периметрів безпеки з блокпостами, йдеться в повідомленні.

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Дослівно: "Оскільки швидко наближається зима... можна очікувати, що Росія прискорить свої атаки Shahed-136 на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України, створюючи жорстокі умови життя для цивільного населення".

Ще деталі: "Ключовим протермінованим кроком" для Вашингтона є санкції проти "Алабуги" та пов’язаних з нею компаній, йдеться у звіті.

Білий дім, посольство Росії та місія Ірану в ООН не відразу відповіли на запити журналістів про коментарі.

Завод розташований в 500 милях (800 км) на схід від Москви в Республіці Татарстан. ВАТ "Алабуга" на 66% належить федеральному уряду і 34% - республіці.

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Теми: безпілотникиРосіявійна
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