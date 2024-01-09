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Комітет Ради розглядає реєстр військового обліку, серед наступних – проєкти про мобілізацію

Валентина РоманенкоВівторок, 9 січня 2024, 12:29
Комітет Ради розглядає реєстр військового обліку, серед наступних – проєкти про мобілізацію
Верховна Рада. ілюстративне фото з Facebook

У Верховній Раді зареєстровано вже 5 законопроєктів щодо вдосконалення мобілізації: урядовий та 4 альтернативних.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Станом на ранок вже в Раді 5-ть версій законопроєкту про мобілізацію (урядовий і 4-и альтернативних).

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Сьогодні строк подачі альтернативних законопроектів закінчився, тому напевно це весь перелік. Плюс, згідно регламенту, з сьогодні можна вже починати розглядати закон. Як мінімум на комітеті".

Деталі: За словами Железняка, зранку мало місце закрите обговорення у спікера Руслана Стефанчука з фракціями щодо урядового законопроєкту.

Також зібрався комітет з питань національної безпеки та оборони.

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На думку нардепа, дуже ймовірно у вівторок рішення по суті і подальшій долі законопроєкту можуть взагалі не прийняти.

Наразі обговорюється інший законопроект #10062 (по реєстрах військового обліку).

 

Передісторія:

  • 25 грудня стало відомо, що Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" №10378, у якому регулюються питання щодо відстрочки від призову на військову службу, у тому числі людей з інвалідністю.
  • Уряд пропонує парламентарям накласти низку обмежень на тих громадян, які не виконали обов’язки щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, для порушників правил військового обліку та законодавства про оборону підвищити штрафи, а за відмову проходити медогляд позбавляти волі так само, як за ухилення від мобілізації.
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі норми законопроєкту про мобілізацію можуть суперечити Конституції.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що законопроєкт про мобілізацію буде виноситися на голосування Верховної Ради лише після обговорення та внесення змін.
  • 8 січня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики на засіданні визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

Читайте також Як виглядатиме мобілізація в Україні. Перекладаємо з бюрократичної мови на людську нашумілий законопроєкт від уряду

Теми: мобілізаціяВерховна Радазаконодавство
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