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Україна законтрактувала інноваційний пристрій для кулеметників "ШаБля"

Євген КізіловВівторок, 9 січня 2024, 18:25
Україна законтрактувала інноваційний пристрій для кулеметників ШаБля
роботизований турель "ШаБля". фото: Федоров у соцмережах

Куленепробивна автоматизована система під кулемети "ШаБля", що допомагає бійцям дистанційно знищувати ворога, перейшла зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава.

Джерело: віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

Деталі: За його словами, завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоров'я кулеметників.

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Федоров також повідомив, що масове виробництво турелів "ШаБля" стало можливим в рамках роботи кластера підтримки оборонно-технологічних розробок в Україні "Brave1".

Пряма мова: "ШаБля" — це інновація і приклад зброї сучасної війни… Наша задача — допомагати створювати інновації, аби вони швидше доходили до поля бою, швидше застосовувались, ми отримували зворотний зв'язок, і цих інновацій більшало".

Що передувало: Восени Міністерство оборони України допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль "ШаБля", який високо оцінив колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

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Теми: зброятехнології
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