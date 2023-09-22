Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ отримають бойовий модуль "ШаБля", який високо оцінив Джонсон – Міноборони

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 11:14
ЗСУ отримають бойовий модуль ШаБля, який високо оцінив Джонсон – Міноборони
фото з сайту "Армія Inform"

Міністерство оборони України допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль "ШаБля".

Джерело: МОУ в Telegram

Деталі: Повідомляється про допуск до експлуатації відразу трьох зразки модулів "ШаБля".

Реклама:

Цей бойовий модуль застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога.

Дослівно МОУ: "Завдяки командній роботі розробників та Акселератора Міноборони вдалось пришвидшити подолання перешкод на шляху допуску "ШаБлі" до експлуатації.

"Ми раді, що українську "ШаБлю" високо оцінюють не тільки наші воїни та в Міноборони, але й такі великі друзі України, як експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон", — прокоментував лідер команди розробників".

ВІДЕО ДНЯ
 

Теми: зброяМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Усі новини...
зброя
Міноборони відсудило понад 3 мільйони євро у компанії, яка поставила неякісні бронежилети
Україна і США домовились спільно виробляти зброю − Зеленський
Заяву про "припинення постачання зброї" Україні вирвали з контексту – президент Польщі
Останні новини
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
Усі новини...
Реклама: