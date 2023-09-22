ЗСУ отримають бойовий модуль "ШаБля", який високо оцінив Джонсон – Міноборони

Міністерство оборони України допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль "ШаБля".

Джерело: МОУ в Telegram

Деталі: Повідомляється про допуск до експлуатації відразу трьох зразки модулів "ШаБля".

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Цей бойовий модуль застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога.

Дослівно МОУ: "Завдяки командній роботі розробників та Акселератора Міноборони вдалось пришвидшити подолання перешкод на шляху допуску "ШаБлі" до експлуатації.

"Ми раді, що українську "ШаБлю" високо оцінюють не тільки наші воїни та в Міноборони, але й такі великі друзі України, як експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон", — прокоментував лідер команди розробників".