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ЗСУ отримають бойовий модуль "ШаБля", який високо оцінив Джонсон – Міноборони

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 вересня 2023, 11:14
ЗСУ отримають бойовий модуль ШаБля, який високо оцінив Джонсон – Міноборони
фото з сайту "Армія Inform"

Міністерство оборони України допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль "ШаБля".

Джерело: МОУ в Telegram

Деталі: Повідомляється про допуск до експлуатації відразу трьох зразки модулів "ШаБля".

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Цей бойовий модуль застосовують для ведення розвідки з метою виявлення цілей на полі бою та ураження живої сили противника, боротьби з легкоброньованою технікою і вогневими позиціями ворога.

Дослівно МОУ: "Завдяки командній роботі розробників та Акселератора Міноборони вдалось пришвидшити подолання перешкод на шляху допуску "ШаБлі" до експлуатації.

"Ми раді, що українську "ШаБлю" високо оцінюють не тільки наші воїни та в Міноборони, але й такі великі друзі України, як експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон", — прокоментував лідер команди розробників".

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Теми: зброяМіноборони
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