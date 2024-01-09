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У Міноборони залишився один контракт з компанією Гринкевича

Тетяна ОлійникВівторок, 9 січня 2024, 21:45
У Міноборони залишився один контракт з компанією Гринкевича
Ілюстративне фото з сайту Міноборони

У Міністерства оборони залишився один контракт з компаніями, афілійованими із родиною львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, він стосується постачання харчування військовим. Його розірвуть, якщо з’являться підстави.

Джерело: заступник міністра оборони Віталій Половенко у Facebook

Деталі: Контракт діє з 1 січня до 1 квітня 2024 року.

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Пряма мова: "Це угода на постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях. Це була остання угода, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують. Угода укладена за результатами тендеру, проведеного на Прозоро – до того, як нам стало відомо про арешти і затримання. Ми вже почали ретельні службові перевірки".

Деталі: За словами Половенка, одна група інспекторів перевіряє тендер, друга – контракт, третя – якість послуг. Інспектори перевірятимуть всі аспекті співпраці протягом всього терміну дії угоди.

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Якщо зʼявляться підстави розірвати цей контракт достроково – у Міноборони обіцяють негайно це зробити.

Передісторія: 

  • 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні  майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Гринкевича.
  • 30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн. 440 тис. гривень.
  • 9 січня Міноборони повідомило, що розриває контракти з компаніями, що повʼязані з сімʼєю львівського підприємця Ігоря Гринкевича.
  • Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роман вперше відреагував на розголос з приводу можливої протиправної діяльності батька у Міноборони. Він стверджує, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства і скандал замовний. 

Теми: Мінобороникорупція
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