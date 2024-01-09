У Міноборони залишився один контракт з компанією Гринкевича

У Міністерства оборони залишився один контракт з компаніями, афілійованими із родиною львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, він стосується постачання харчування військовим. Його розірвуть, якщо з’являться підстави.

Джерело: заступник міністра оборони Віталій Половенко у Facebook

Деталі: Контракт діє з 1 січня до 1 квітня 2024 року.

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Пряма мова: "Це угода на постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях. Це була остання угода, яку уклав департамент ресурсного забезпечення, який зараз розформовують. Угода укладена за результатами тендеру, проведеного на Прозоро – до того, як нам стало відомо про арешти і затримання. Ми вже почали ретельні службові перевірки".

Деталі: За словами Половенка, одна група інспекторів перевіряє тендер, друга – контракт, третя – якість послуг. Інспектори перевірятимуть всі аспекті співпраці протягом всього терміну дії угоди.

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Якщо зʼявляться підстави розірвати цей контракт достроково – у Міноборони обіцяють негайно це зробити.

Передісторія: