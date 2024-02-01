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ВМС ЗСУ пояснили, чому потоплення ракетного катера "Івановєц" – суттєва втрата для РФ

Олександр ШумілінЧетвер, 1 лютого 2024, 15:55
ВМС ЗСУ пояснили, чому потоплення ракетного катера Івановєц – суттєва втрата для РФ
Фото: ВМС ЗСУ

Для окупантів втрата ракетного катера "Івановєц" є суттєвою, оскільки у складі чорноморського флоту РФ таких катерів всього три.

Джерело: Військово морські сили ЗСУ

Дослівно: "Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі чорноморського флоту рф і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км.

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Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. З огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ є теж суттєвими".

Деталі: В ВМС ЗСУ повідомили, що це не перші втрати ворога у вказаній бригаді, оскільки раніше Україні вдалося пошкодити малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше у четвер Головне управління розвідки повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

Теми: Чорне морефлот
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