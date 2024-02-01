ВМС ЗСУ пояснили, чому потоплення ракетного катера "Івановєц" – суттєва втрата для РФ
Четвер, 1 лютого 2024, 15:55
Для окупантів втрата ракетного катера "Івановєц" є суттєвою, оскільки у складі чорноморського флоту РФ таких катерів всього три.
Джерело: Військово морські сили ЗСУ
Дослівно: "Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі чорноморського флоту рф і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км.
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Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. З огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ є теж суттєвими".
Деталі: В ВМС ЗСУ повідомили, що це не перші втрати ворога у вказаній бригаді, оскільки раніше Україні вдалося пошкодити малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше у четвер Головне управління розвідки повідомило, що в ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу "Group 13" ГУР Міноборони знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.