ВМС ЗСУ пояснили, чому потоплення ракетного катера "Івановєц" – суттєва втрата для РФ

Для окупантів втрата ракетного катера "Івановєц" є суттєвою, оскільки у складі чорноморського флоту РФ таких катерів всього три.

Джерело: Військово морські сили ЗСУ

Дослівно: "Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі чорноморського флоту рф і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км.

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Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. З огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ є теж суттєвими".

Деталі: В ВМС ЗСУ повідомили, що це не перші втрати ворога у вказаній бригаді, оскільки раніше Україні вдалося пошкодити малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".

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