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З'явилися знімки буксирування корабля РФ "Самум", якого підбив "Морський малюк" СБУ

Валентина РоманенкоСубота, 16 вересня 2023, 14:52
З'явилися знімки буксирування корабля РФ Самум, якого підбив Морський малюк СБУ
фото, надане УП джерелом

З'явилося фото буксирування російського ракетного корабля "Самум", який було підбито у Чорному морі дроном Служби безпеки України "Морський малюк".

Джерело: фото, надане УП співрозмовником у спецслужбі

Деталі: Знімок свідчить, що "Самум" був уражений СБУ. На ньому видно, як катери-буксири тягнуть російський корабель, що має помітний крен.

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Що передувало: Співрозмовники УП в СБУ повідомили, що морський дрон СБУ "Морський малюк" влучив по ракетному кораблю "Самум" недалеко від входу у Севастопольську бухту.

Для цієї атаки спецслужба використала експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міноборони РФ повідомило про спробу ЗСУ атакувати безекіпажним катером 14 вересня ракетний корабель "Самум". Росіяни заявили, що атака була "безуспішна".
  • У серпні голова СБУ Василь Малюк розповів, що виготовлення морських надводних дронів, які Україна успішно використовувала для атаки на Кримський міст та російські кораблі, налагодили на території країни на одному з підземних виробництв.
  • Морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були названі "SeaBaby" ("Морський малюк").

Теми: СБУСевастопольвійна
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