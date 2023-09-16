З'явилися знімки буксирування корабля РФ "Самум", якого підбив "Морський малюк" СБУ
Субота, 16 вересня 2023, 14:52
З'явилося фото буксирування російського ракетного корабля "Самум", який було підбито у Чорному морі дроном Служби безпеки України "Морський малюк".
Джерело: фото, надане УП співрозмовником у спецслужбі
Деталі: Знімок свідчить, що "Самум" був уражений СБУ. На ньому видно, як катери-буксири тягнуть російський корабель, що має помітний крен.
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Що передувало: Співрозмовники УП в СБУ повідомили, що морський дрон СБУ "Морський малюк" влучив по ракетному кораблю "Самум" недалеко від входу у Севастопольську бухту.
Для цієї атаки спецслужба використала експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Міноборони РФ повідомило про спробу ЗСУ атакувати безекіпажним катером 14 вересня ракетний корабель "Самум". Росіяни заявили, що атака була "безуспішна".
- У серпні голова СБУ Василь Малюк розповів, що виготовлення морських надводних дронів, які Україна успішно використовувала для атаки на Кримський міст та російські кораблі, налагодили на території країни на одному з підземних виробництв.
- Морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, були названі "SeaBaby" ("Морський малюк").