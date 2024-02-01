Прикордонники бригади "Помста" взяли в полон трьох окупантів

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" взяли в полон трьох окупантів на сході України.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Серед полонених – мобілізований з Рязані, контрактник – командир відділення із Пскова та "заробітчанин" з Грозного – чеченець, який кілька місяців тому підписав контракт на рік.

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Двоє окупантів потрапили в полон, коли намагалися штурмувати позиції українських прикордонників на Луганщині та зазнали невдачі. Після того, як охоронці відкрили вогонь по противнику, частина ворожого відділення відступила, але не усі змогли втекти, – розповів боєць бригади на псевдо "Удав".

Пряма мова: "Їх було десь 7-8 осіб. Здався один, сказав, що є друг, який теж хоче здатися, і він теж вийшов через певний час. Надали їм мінімальну медичну допомогу, дали води, вивели та передали далі. А четверо десь там поки що "крутяться". Вони не потрібні своїм, тож назад не можуть йти, а вперед на штурм також не підуть. Їжі нема, і рано чи пізно, вони або замерзнуть, або самі здадуться в полон".

Деталі: У ДПСУ зазначають, що третій окупант – чеченець намагався заховатися, але в пошуках безпечного укриття потрапив до рук бійців бригади "Помста".

ВІДЕО ДНЯ

Полонених загарбників передали співробітникам спецслужб для поповнення обмінного фонду та повернення з полону українських військовослужбовців.

Довідково: 10-ту бригаду Гвардії наступу "Помста" створено на базі героїчного Луганського прикордонного загону.