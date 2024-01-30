І буде "Помста": у Гвардії наступу з’явилася десята бригада – прикордонників

Державна прикордонна служба збільшує свої бойові можливості: на базі Луганського прикордонного загону було створено ще один загін бригадного типу, який уже виконує завдання з відбиття російської агресії.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Він отримав назву "Помста" і входить до бригад Гвардії наступу (це вже 10-та бригада Гвардії наступу –ред.).

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Лише від початку повномасштабного вторгнення 5 військовослужбовців прикордонного загону удостоєні почесним званням Героя України з нагородженням ордена "Золота Зірка", 4 з них – посмертно.

Дослівно: "Нині Луганський прикордонний загін реформовано у бригаду Гвардії наступу із символічною назвою "Помста". І в цьому є конкретний символізм, адже, як зазначив голова ДПСУ (Сергій Дейнеко –ред.), загарбники зможуть це відчути на собі і за кожного побратима, від першого загиблого в ніч на 24 лютого 2022 року прикордонника – майстер-сержанта Дениса Ткача, який загинув під час бою з диверсійно-розвідувальною групою на відділі прикордонної служби "Мілове", до всіх загиблих у цій війні, буде конкретна помста".

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Деталі: У ДПСУ зазначають, що бойові можливості цього підрозділу зараз значно нарощені, є відповідні засоби – броньована техніка, спецавтомобілі, зенітні, артилерійські та протитанкові засоби, системи аеророзвідки та ударні БПЛА, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, сучасні ПЗРК, снайперське озброєння тощо.

Крім цього військовослужбовці Луганського загону пройшли численні навчання і злагодження, як в Україні, так і за кордоном: Великій Британії, Іспанії, Німеччині та інших країнах.

Нагадаємо: З весни 2014 року воїни Луганського загону на чолі зі своїм командиром, нинішнім головою служби Сергієм Дейнеком, давали відсіч російським зайдам. Саме цей загін найдовше з усіх силових структур тримав оборону в Луганську. На початку літа 2014 року проросійські бойовики кілька днів штурмували розташування управління частини, ведучи вогонь з будинків мирних мешканців обласного центру.

У 2018 році прикордонному загону присвоєно найменування імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, офіцера, який героїчно загинув на Луганщині у бою з диверсантами, яких прикривала бронетехніка та авіація росіян.

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