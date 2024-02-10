На півдні України повідомляли про загрозу ударних БпЛА: атакували Одещину

Росіяни увечері 9 лютого запустили ударні БпЛА, загроза була на півдні України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Суспільне

Дослівно: "БпЛА з півдня в Одеській області, Біляївський район вектор руху на Одесу із заходу; БпЛА з Чорного моря заходить у Миколаївську область, курс північний; БпЛА в акваторії Чорного моря, курс північний; БпЛА з Чорного моря зайшов у Білгород-Дністровський район, курс північний".

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Деталі: О 22:04 попередили, щоб одесити перебували в укриттях: БпЛА з півночі та заходу в напрямку міста.

О 22:29 кореспонденти Суспільного повідомили, що в Одесі пролунав вибух.

00.10 Повітряні сили оновили напрямки руху безпілотників:

ВІДЕО ДНЯ

БпЛА заходять з Чорного моря в Кілійський район, Одеської області, курс західний та може змінюватися;

БпЛА з Чорного моря в Татарбунарському районі, курс північно-схід вздовж узбережжя у напрямку Одеси;

Ще одна група у Чорному морі та рухається за маршрутом першої групи.

00.17 стало відомо, що нова група ударних ворожих БпЛА рухається з Чорного моря західним курсом у напрямку Татарбунарського району Одеської області.

О 2.21 пролунав відбій тривоги.