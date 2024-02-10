На юге Украины была угроза ударных БПЛА: атаковали Одесскую область

Россияне вечером 9 февраля запустили ударные БПЛА, об угрозе предупреждают на юге Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне

Дословно: "БпЛА с юга в Одесской области, Беляевский район вектор движения в Одессу с запада; БпЛА с Черного моря заходит в Николаевскую область, курс северный; БпЛА в акватории Черного моря, курс северный".

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Детали: В 22:04 предупредили, чтобы одесситы находились в укрытиях: БпЛА с севера и запада в направлении города.

В 22:29 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Одессе раздался взрыв.

00.10 Воздушные силы обновили направления движения беспилотников:

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БПЛА заходят с Черного моря в Килийский район, Одесской области, курс западный и может меняться;

БпЛА из Черного моря в Татарбунарском районе, курс северо-востока вдоль побережья в направлении Одессы;

Еще одна группа в Черном море и двигается по маршруту первой группы.

00.17 стало известно, что новая группа ударных вражеских БПЛА движется из Черного моря по западному курсу в направлении Татарбунарского района Одесской области.

В 2.21 раздался отбой тревоги.