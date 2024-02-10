У Білому домі обурилися висновками спецпрокурора про вік Байдена

Білий дім розкритикував окремі висновки звіту спецпрокурора США у справі про неналежне зберігання Джо Байденом секретних документів, зокрема стосовно віку президента, через що він нібито може забувати деякі речі.

Джерело: речник юридичного офісу Білого дому Ян Семс, "Укрінформ"

Деталі: За його словами, коли висновок полягає в тому, що жодні звинувачення не підтверджуються фактами й доказами, залишається питання, чому в цьому документі витрачається час на безпідставну й недоречну критику президента.

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Він вказав, що посилання на вік президента у звіті з натяком, нібито він страждає забудькуватістю, є "політично вмотивованим".

Передісторія:

Спецпрокурор США Роберт Гур оприлюднив у четвер звіт щодо розслідування про поводження Джо Байдена із секретними документами, в якому чинному президентові не було висунуто офіційних обвинувачень.

У розслідуванні, зокрема, зазначалося, що однією з причин, чому спецпрокурор вирішив не висувати обвинувачень, полягає в тому, що Байден, за формулюваннями Гура, є літньою людиною "з поганою пам’яттю". Ця теза є одним із головних висловлювань для критики Джо Байдена з боку республіканців і особисто Дональда Трампа в період виборчої кампанії.