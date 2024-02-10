В Белом доме возмутились выводами спецпрокурора о возрасте Байдена

Белый дом раскритиковал отдельные выводы отчета спецпрокурора США по делу о ненадлежащем хранении Джо Байденом секретных документов, в частности относительно возраста президента, из-за чего он якобы может забывать некоторые вещи.

Источник: представитель юридического офиса Белого дома Ян Сэмс, "Укринформ"

Детали: По его словам, когда вывод заключается в том, что никакие обвинения не подтверждаются фактами и доказательствами, остается вопрос, почему в этом документе тратится время на безосновательную и неуместную критику президента.

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Он указал, что ссылка на возраст президента в отчете с намеком, якобы он страдает забывчивостью, является "политически мотивированной".

Предыстория:

Спецпрокурор США Роберт Гур обнародовал в четверг отчет по расследованию об обращении Джо Байдена с секретными документами, в котором действующему президенту не было предъявлено официальных обвинений.

В расследовании, в частности, отмечалось, что одной из причин, почему спецпрокурор решил не выдвигать обвинений, заключается в том, что Байден, по формулировкам Гура, является пожилым человеком "с плохой памятью". Этот тезис является одним из главных высказываний для критики Джо Байдена со стороны республиканцев и лично Дональда Трампа в период избирательной кампании.