Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Белом доме возмутились выводами спецпрокурора о возрасте Байдена

Алена ИвашкивСуббота, 10 февраля 2024, 00:31
В Белом доме возмутились выводами спецпрокурора о возрасте Байдена
Джо Байден, фото: Getty images

Белый дом раскритиковал отдельные выводы отчета спецпрокурора США по делу о ненадлежащем хранении Джо Байденом секретных документов, в частности относительно возраста президента, из-за чего он якобы может забывать некоторые вещи.

Источник: представитель юридического офиса Белого дома Ян Сэмс, "Укринформ"

Детали: По его словам, когда вывод заключается в том, что никакие обвинения не подтверждаются фактами и доказательствами, остается вопрос, почему в этом документе тратится время на безосновательную и неуместную критику президента.

Реклама:

Он указал, что ссылка на возраст президента в отчете с намеком, якобы он страдает забывчивостью, является "политически мотивированной".

Предыстория: 

  • Спецпрокурор США Роберт Гур обнародовал в четверг отчет по расследованию об обращении Джо Байдена с секретными документами, в котором действующему президенту не было предъявлено официальных обвинений.
  • В расследовании, в частности, отмечалось, что одной из причин, почему спецпрокурор решил не выдвигать обвинений, заключается в том, что Байден, по формулировкам Гура, является пожилым человеком "с плохой памятью". Этот тезис является одним из главных высказываний для критики Джо Байдена со стороны республиканцев и лично Дональда Трампа в период избирательной кампании.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

США
Зеленский призвал делегацию Конгресса США одобрить пакет помощи Украине
Встреча Байдена и Шольца может дать Украине "дальнобойные возможности" – посол в США
Конгрессмен США об отставке Залужного: Поддерживаем право Зеленского на поиск обновления
Последние новости
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
05:40
ISW: Украинские войска осуществляют относительно контролируемый отход из Авдеевки
04:38
ОбновленоРоссияне заявляют об атаке беспилотников
Все новости...
Реклама: