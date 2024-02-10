Ізраїль готує масштабну операцію у місті Рафах, куди перемістились біженці

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що понад мільйон цивільних осіб, які скупчилися в місті Рафах на півдні Сектора Гази, зможуть евакуюватися до того, як Армія оборони Ізраїлю почне там діяти.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Ця заява пролунала на тлі інформації США про те, що Ізраїль не провів передопераційного планування, необхідного для того, щоб гарантувати, що цивільне населення буде подалі від небезпеки, і що невиконання цього загрожує "катастрофою".

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У заяві офісу Нетаньяху йдеться, що він доручив ЦАХАЛу та оборонному відомству представити кабінету плани як щодо евакуації палестинського цивільного населення з південної частини Сектора Гази, так і розформування батальйонів ХАМАС в районі Рафаха: "Неможливо досягти військової мети ліквідації ХАМАС і залишити чотири батальйони ХАМАС в Рафаху".

За словами влади Ізраїлю, зрозуміло, що масштабна операція в Рафаху вимагає евакуації цивільного населення із зони бойових дій.

За оцінками, понад 1,3 мільйона палестинців знайшли притулок у районі Рафаха після того, як Армія оборони Ізраїлю опублікувала попередження про евакуацію з півночі Сектора Гази та інших районів під час наземного наступу проти ХАМАС. Не маючи можливості залишити крихітну палестинську територію, багато з них живуть у тимчасових наметових містечках або переповнених притулках ООН.

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Пряма мова голови агентства ООН у справах палестинських біженців UNRWA Філіпа Лаццаріні: "У Рафаху відчувається зростаюча тривога, зростаюча паніка, тому що люди в основному не знають, куди йти".