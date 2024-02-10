Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль готовит масштабную операцию в городе Рафах, куда переместились беженцы

Алена ИвашкивСуббота, 10 февраля 2024, 02:44
Израиль готовит масштабную операцию в городе Рафах, куда переместились беженцы
Дети в секторе Газа, фото Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что более миллиона гражданских лиц, которые скопились в городе Рафах на юге Сектора Газа, смогут эвакуироваться до того, как Армия обороны Израиля начнет там действовать. 

Источник: The Times of Israel

Детали: Это заявление прозвучало на фоне информации США о том, что Израиль не провел предоперационного планирования, необходимого для того, чтобы гарантировать, что гражданское население будет подальше от опасности, и что невыполнение этого грозит "катастрофой".

Реклама:

В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что он поручил ЦАХАЛу и оборонному ведомству представить кабинету планы как по эвакуации палестинского гражданского населения из южной части Сектора Газа, так и расформированию батальонов ХАМАС в районе Рафаха: "Невозможно достичь военной цели ликвидации ХАМАС и оставить четыре батальона ХАМАС в Рафахе".

По словам властей Израиля, понятно, что масштабная операция в Рафахе требует эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.

По оценкам, более 1,3 миллиона палестинцев нашли убежище в районе Рафаха после того, как Армия обороны Израиля опубликовала предупреждение об эвакуации с севера Сектора Газа и других районов во время наземного наступления против ХАМАС. Не имея возможности покинуть крошечную палестинскую территорию, многие из них живут во временных палаточных городках или переполненных приютах ООН.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь главы агентства ООН по делам палестинских беженцев UNRWA Филиппа Лаццарини: "В Рафахе ощущается растущая тревога, растущая паника, потому что люди в основном не знают, куда идти".

Темы: ИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

Израиль
Конгресс США отклонил законопроект республиканцев, который предусматривал деньги только Израилю
Новый законопроект Сената США по помощи Украине: Байден призывает как можно быстрее его принять
ЦАХАЛ атаковал командный центр "Хезболлы"
Последние новости
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
05:40
ISW: Украинские войска осуществляют относительно контролируемый отход из Авдеевки
04:38
ОбновленоРоссияне заявляют об атаке беспилотников
Все новости...
Реклама: