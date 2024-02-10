Израиль готовит масштабную операцию в городе Рафах, куда переместились беженцы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что более миллиона гражданских лиц, которые скопились в городе Рафах на юге Сектора Газа, смогут эвакуироваться до того, как Армия обороны Израиля начнет там действовать.

Источник: The Times of Israel

Детали: Это заявление прозвучало на фоне информации США о том, что Израиль не провел предоперационного планирования, необходимого для того, чтобы гарантировать, что гражданское население будет подальше от опасности, и что невыполнение этого грозит "катастрофой".

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В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что он поручил ЦАХАЛу и оборонному ведомству представить кабинету планы как по эвакуации палестинского гражданского населения из южной части Сектора Газа, так и расформированию батальонов ХАМАС в районе Рафаха: "Невозможно достичь военной цели ликвидации ХАМАС и оставить четыре батальона ХАМАС в Рафахе".

По словам властей Израиля, понятно, что масштабная операция в Рафахе требует эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.

По оценкам, более 1,3 миллиона палестинцев нашли убежище в районе Рафаха после того, как Армия обороны Израиля опубликовала предупреждение об эвакуации с севера Сектора Газа и других районов во время наземного наступления против ХАМАС. Не имея возможности покинуть крошечную палестинскую территорию, многие из них живут во временных палаточных городках или переполненных приютах ООН.

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Прямая речь главы агентства ООН по делам палестинских беженцев UNRWA Филиппа Лаццарини: "В Рафахе ощущается растущая тревога, растущая паника, потому что люди в основном не знают, куда идти".