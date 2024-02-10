ISW проаналізував скандальне інтерв'ю Путіна: хотів створити істерику на Заході і не відмовився від цілей
Джерела, близькі до Адміністрації президента РФ, повідомили російському опозиційному виданню "Медуза", що інтерв’ю президента РФ Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону не було розраховане на російську аудиторію, а Кремль має намір створити інформаційні ефекти та істерику на Заході.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW), "Медуза"
Деталі: Один зі співрозмовників "Медузи" додав, що другорядна мета інтерв’ю — показати російській внутрішній аудиторії, що Путін все ще може формувати глобальний дискурс на основі популярності інтерв’ю, але не дав оцінки успіху Путіна в цьому плані.
Джерела в Кремлі зосередилися на тому, щоб представити інтерв’ю як надзвичайно успішну та популярну спробу Росії сформувати інформаційне середовище на Заході та стверджували, що інтерв’ю продемонструвало, що Путін є впливовим світовим лідером. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що американський інтерес до інтерв’ю Путіна "беззаперечний" і що Кремль зацікавлений у реакції на інтерв’ю за кордоном, оскільки він продовжує спостерігати за внутрішньою реакцією на інтерв’ю.
Російські окупаційні чиновники відзначили, що інтерв’ю має більше 60 мільйонів переглядів, і стверджували, що світ все більше цікавиться думкою Путіна та його "правдами".
Водночас російська інтернет-спільнота зазначила, що Путін не надав жодної нової інформації в інтерв’ю Карлсону, а просто повторив для американської аудиторії давні розмови Кремля про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Окрім цього заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зазначив, що "Путін максимально ґрунтовно і докладно розповів західному світу, чому України не було, немає і не буде".
Опис Медведєвим інтерв’ю Путіна демонструє, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей викорінення української державності і що Путін не має наміру вести переговори з Україною на будь-яких умовах, відмінних від його цілей.
Ключові висновки ISW за 9 лютого:
- Російська інтернет-спільнота зазначила, що президент Росії Володимир Путін не надав жодної нової інформації в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону, а просто повторив для американської аудиторії давні розмови Кремля про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зазначив, що Путін максимально ґрунтовно і докладно розповів західному світу, чому України не було, немає і не буде.
- Затримки із західною допомогою, схоже, посилюють поточну нестачу артилерії в Україні та можуть вплинути на довгострокові військові зусилля України.
- Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський визначив кілька своїх цілей на посаді командувача ЗСУ.
- 9 лютого українські військові завдали успішного удару з безпілотників по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї.
- Українські військові офіційні особи повідомили, що російські сили посилюють використання незаконної хімічної зброї в Україні, що є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, підписану Росією.
- 9 лютого агентство Bloomberg повідомило, що Україна розглядає економічні реформи, щоб отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у випадку, якщо Конгрес США продовжить блокувати важливу допомогу.
- Російські війська просунулися в районі Кремінної, Бахмута та Авдіївки в умовах позиційних боїв на лінії фронту.
- Російське воєнізоване угруповання "Координаційний центр допомоги Новоросії" навчає операторів безпілотників на східному (лівому) березі Херсонської області поблизу Кринок.
- Російська окупаційна влада продовжує готуватися до майбутніх виборів президента Росії, створюючи видимість народної підтримки Володимира Путіна на окупованих територіях України.