Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW проаналізував скандальне інтерв'ю Путіна: хотів створити істерику на Заході і не відмовився від цілей

Олена ІвашківСубота, 10 лютого 2024, 03:32
ISW проаналізував скандальне інтерв'ю Путіна: хотів створити істерику на Заході і не відмовився від цілей
Володимир Путін, Такер Карлсон, фото: Гавриил Григоров / Sputnik / EPA / Scanpix / LETA

Джерела, близькі до Адміністрації президента РФ, повідомили російському опозиційному виданню "Медуза", що інтерв’ю президента РФ Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону не було розраховане на російську аудиторію, а Кремль має намір створити інформаційні ефекти та істерику на Заході.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW), "Медуза"

Деталі: Один зі співрозмовників "Медузи" додав, що другорядна мета інтерв’ю — показати російській внутрішній аудиторії, що Путін все ще може формувати глобальний дискурс на основі популярності інтерв’ю, але не дав оцінки успіху Путіна в цьому плані.

Реклама:

Джерела в Кремлі зосередилися на тому, щоб представити інтерв’ю як надзвичайно успішну та популярну спробу Росії сформувати інформаційне середовище на Заході та стверджували, що інтерв’ю продемонструвало, що Путін є впливовим світовим лідером. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що американський інтерес до інтерв’ю Путіна "беззаперечний" і що Кремль зацікавлений у реакції на інтерв’ю за кордоном, оскільки він продовжує спостерігати за внутрішньою реакцією на інтерв’ю. 

Російські окупаційні чиновники відзначили, що інтерв’ю має більше 60 мільйонів переглядів, і стверджували, що світ все більше цікавиться думкою Путіна та його "правдами".

Водночас російська інтернет-спільнота зазначила, що Путін не надав жодної нової інформації в інтерв’ю Карлсону, а просто повторив для американської аудиторії давні розмови Кремля про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. 

ВІДЕО ДНЯ

Окрім цього заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зазначив, що "Путін максимально ґрунтовно і докладно розповів західному світу, чому України не було, немає і не буде".

Опис Медведєвим інтерв’ю Путіна демонструє, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей викорінення української державності і що Путін не має наміру вести переговори з Україною на будь-яких умовах, відмінних від його цілей.

Ключові висновки ISW за 9 лютого:

  • Російська інтернет-спільнота зазначила, що президент Росії Володимир Путін не надав жодної нової інформації в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону, а просто повторив для американської аудиторії давні розмови Кремля про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
  • Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зазначив, що Путін максимально ґрунтовно і докладно розповів західному світу, чому України не було, немає і не буде.
  • Затримки із західною допомогою, схоже, посилюють поточну нестачу артилерії в Україні та можуть вплинути на довгострокові військові зусилля України.
  • Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський визначив кілька своїх цілей на посаді командувача ЗСУ.
  • 9 лютого українські військові завдали успішного удару з безпілотників по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї.
  • Українські військові офіційні особи повідомили, що російські сили посилюють використання незаконної хімічної зброї в Україні, що є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, підписану Росією.
  • 9 лютого агентство Bloomberg повідомило, що Україна розглядає економічні реформи, щоб отримати фінансування від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у випадку, якщо Конгрес США продовжить блокувати важливу допомогу.
  • Російські війська просунулися в районі Кремінної, Бахмута та Авдіївки в умовах позиційних боїв на лінії фронту.
  • Російське воєнізоване угруповання "Координаційний центр допомоги Новоросії" навчає операторів безпілотників на східному (лівому) березі Херсонської області поблизу Кринок.
  • Російська окупаційна влада продовжує готуватися до майбутніх виборів президента Росії, створюючи видимість народної підтримки Володимира Путіна на окупованих територіях України.

Теми: ПутінISW
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

відеоВ російському Іжевську – масштабна пожежа

Трампу присудили штраф на понад $350 млн у справі про шахрайство

Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки" – Макрон

Кремль проводить спецоперацію з дискредитації Зеленського - WP

Байден відреагував на смерть Навального

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Путін
Шольц на зустрічі з Байденом: Путін в інтерв'ю говорив багато брехні
Кулеба про інтерв'ю Путіна: Його треба перемогти, а не допомагати поширювати брехню
Шольц відреагував на заяви Путіна в інтерв’ю Карлсону
Останні новини
08:52
У ЄС обіцяють 2 млн артилерійських снарядів Україні щороку
08:40
Британія викликала представника посольства РФ у зв’язку зі смертю Навального
08:27
Окупанти за добу атакували 11 областей України, є загиблі та поранені цивільні
07:54
Міноборони РФ заявляє, що Росію атакували 33 українських БпЛА
07:34
Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків
07:12
За добу відбулося 90 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом – зведення
07:02
Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю через підтримку Росії
06:24
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
05:40
ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки
04:38
оновленоРосіяни заявляють про атаку безпілотників
Усі новини...
Реклама: