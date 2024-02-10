ISW проанализировал скандальное интервью Путина: хотел создать истерику на Западе и не отказался от целей

Источники, близкие к Администрации президента РФ, сообщили российскому оппозиционному изданию "Медуза", что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не было рассчитано на российскую аудиторию, а Кремль намерен создать информационные эффекты и истерику на Западе.

Источник: Институт изучения войны (ISW), "Медуза"

Детали: Один из собеседников "Медузы" добавил, что второстепенная цель интервью - показать российской внутренней аудитории, что Путин все еще может формировать глобальный дискурс на основе популярности интервью, но не дал оценки успеха Путина в этом плане.

Реклама:

Источники в Кремле сосредоточились на том, чтобы представить интервью как чрезвычайно успешную и популярную попытку России сформировать информационную среду на Западе и утверждали, что интервью продемонстрировало, что Путин является влиятельным мировым лидером. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американский интерес к интервью Путина "неоспорим" и что Кремль заинтересован в реакции на интервью за рубежом, поскольку он продолжает наблюдать за внутренней реакцией на интервью.

Российские оккупационные чиновники отметили, что интервью имеет более 60 миллионов просмотров, и утверждали, что мир все больше интересуется мнением Путина и его "правдами".

В то же время российское интернет-сообщество отметило, что Путин не предоставил никакой новой информации в интервью Карлсону, а просто повторил для американской аудитории давние разговоры Кремля о полномасштабном вторжении России в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что "Путин максимально основательно и подробно рассказал западному миру, почему Украины не было, нет и не будет".

ISW делает вывод, что описание Медведевым интервью Путина демонстрирует, что Россия не отказалась от своих максималистских целей искоренения украинской государственности и что Путин не намерен вести переговоры с Украиной на любых условиях, отличных от его целей.

Ключевые выводы ISW за 9 февраля: