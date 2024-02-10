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ISW проанализировал скандальное интервью Путина: хотел создать истерику на Западе и не отказался от целей

Алена ИвашкивСуббота, 10 февраля 2024, 03:32
ISW проанализировал скандальное интервью Путина: хотел создать истерику на Западе и не отказался от целей
Владимир Путин, Такер Карлсон, фото: Гавриил Григоров / Sputnik / EPA / Scanpix / LETA

Источники, близкие к Администрации президента РФ, сообщили российскому оппозиционному изданию "Медуза", что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не было рассчитано на российскую аудиторию, а Кремль намерен создать информационные эффекты и истерику на Западе.

Источник: Институт изучения войны (ISW), "Медуза"

Детали: Один из собеседников "Медузы" добавил, что второстепенная цель интервью - показать российской внутренней аудитории, что Путин все еще может формировать глобальный дискурс на основе популярности интервью, но не дал оценки успеха Путина в этом плане.

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Источники в Кремле сосредоточились на том, чтобы представить интервью как чрезвычайно успешную и популярную попытку России сформировать информационную среду на Западе и утверждали, что интервью продемонстрировало, что Путин является влиятельным мировым лидером. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американский интерес к интервью Путина "неоспорим" и что Кремль заинтересован в реакции на интервью за рубежом, поскольку он продолжает наблюдать за внутренней реакцией на интервью. 

Российские оккупационные чиновники отметили, что интервью имеет более 60 миллионов просмотров, и утверждали, что мир все больше интересуется мнением Путина и его "правдами".

В то же время российское интернет-сообщество отметило, что Путин не предоставил никакой новой информации в интервью Карлсону, а просто повторил для американской аудитории давние разговоры Кремля о полномасштабном вторжении России в Украину. 

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Кроме этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что "Путин максимально основательно и подробно рассказал западному миру, почему Украины не было, нет и не будет". 

ISW делает вывод, что описание Медведевым интервью Путина демонстрирует, что Россия не отказалась от своих максималистских целей искоренения украинской государственности и что Путин не намерен вести переговоры с Украиной на любых условиях, отличных от его целей.

Ключевые выводы ISW за 9 февраля:

  • Российское интернет-сообщество отметило, что президент России Владимир Путин не предоставил никакой новой информации в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, а просто повторил для американской аудитории давние разговоры Кремля о полномасштабном вторжении России в Украину.
  • Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что Путин максимально основательно и подробно рассказал западному миру, почему Украины не было, нет и не будет.
  • Задержки с западной помощью, похоже, усиливают текущую нехватку артиллерии в Украине и могут повлиять на долгосрочные военные усилия Украины.
  • Новоназначенный главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский определил несколько своих целей на посту командующего ВСУ.
  • 9 февраля украинские военные нанесли успешный удар с беспилотников по двум нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае.
  • Украинские военные официальные лица сообщили, что российские силы усиливают использование незаконного химического оружия в Украине, что является очевидным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, подписанной Россией.
  • 9 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Украина рассматривает экономические реформы, чтобы получить финансирование от Международного валютного фонда (МВФ) в случае, если Конгресс США продолжит блокировать важную помощь.
  • Российские войска продвинулись в районе Кременной, Бахмута и Авдеевки в условиях позиционных боев на линии фронта.
  • Российская военизированная группировка "Координационный центр помощи Новороссии" обучает операторов беспилотников на восточном (левом) берегу Херсонской области вблизи Крынок.
  • Российские оккупационные власти продолжают готовиться к предстоящим выборам президента России, создавая видимость народной поддержки Владимира Путина на оккупированных территориях Украины.

Темы: ПутинISW
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