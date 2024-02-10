Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У США "просунули" питання фінансування для України: Сенат проголосував за розгляд законопроекту

Олена ІвашківСубота, 10 лютого 2024, 04:13
У США просунули питання фінансування для України: Сенат проголосував за розгляд законопроекту
Засідання Конгресу США, фото Getty Images

У п’ятницю ввечері за місцевим часом Сенат США проголосував за розгляд пакету фінансування для України, Ізраїлю та інших пріоритетних питань нацбезпеки на суму 95,3 мільярда доларів. 

Джерело: The Hill

Деталі: Голоси розподілилися так: 64 сенатори "за" та 19 "проти", щоб перейти до роботи над законопроектом. Чотирнадцять республіканців приєдналися до демократів і двоє незалежних сенаторів, щоб офіційно почати обговорення закону.

Реклама:

Тепер законопроект буде ближчим до проходження верхньої палати.

Сенатори голосували після переговорів, які тривали впродовж дня.

Законопроект не містить положень для зупинки потоку мігрантів через південний кордон США. 

ВІДЕО ДНЯ

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер вилучив із законопроекту положення про безпеку кордону США після того, як усі сенатори-республіканці, крім чотирьох, проголосували за його блокування.

У законопроекті прописані 60 мільярдів доларів для України, 14 мільярдів доларів на безпекову допомогу Ізраїлю, 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази, на Західному березі та в Україні та 4,8 мільярда доларів на підтримку союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл (Кентуккі) закликав своїх колег просувати законопроект, нагадавши колегам, що вони несуть "обов’язок" "забезпечувати спільну оборону та озброїти наступного головнокомандувача інструментами для використання американської сили".

Він зазначив, що республіканці в Сенаті змінили запит президента Байдена на фінансування, зазначивши, що законодавство вимагатиме від адміністрації визначити конкретні цілі, вимоги та показники допомоги Україні.

Він також зазначив, що пакет Сенату передбачає на оборонні потреби США на 9 мільярдів доларів більше, ніж просив Байден, і відкидає 4 мільярди доларів від того, що Білий дім хотів надати Києву в якості прямої бюджетної підтримки.

Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

відеоВ російському Іжевську – масштабна пожежа

Трампу присудили штраф на понад $350 млн у справі про шахрайство

Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки" – Макрон

Кремль проводить спецоперацію з дискредитації Зеленського - WP

Байден відреагував на смерть Навального

Усі новини...

Читайте УП В Google News

США
В США невеликий літак впав на трасу і загорівся, двоє людей загинуло
Байден похвалив Шольца за "взірцевий внесок" в оборону України
У Білому домі обурилися висновками спецпрокурора про вік Байдена
Останні новини
08:52
У ЄС обіцяють 2 млн артилерійських снарядів Україні щороку
08:40
Британія викликала представника посольства РФ у зв’язку зі смертю Навального
08:27
Окупанти за добу атакували 11 областей України, є загиблі та поранені цивільні
07:54
Міноборони РФ заявляє, що Росію атакували 33 українських БпЛА
07:34
Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків
07:12
За добу відбулося 90 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом – зведення
07:02
Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю через підтримку Росії
06:24
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
05:40
ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки
04:38
оновленоРосіяни заявляють про атаку безпілотників
Усі новини...
Реклама: