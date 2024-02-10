У США "просунули" питання фінансування для України: Сенат проголосував за розгляд законопроекту

У п’ятницю ввечері за місцевим часом Сенат США проголосував за розгляд пакету фінансування для України, Ізраїлю та інших пріоритетних питань нацбезпеки на суму 95,3 мільярда доларів.

Джерело: The Hill

Деталі: Голоси розподілилися так: 64 сенатори "за" та 19 "проти", щоб перейти до роботи над законопроектом. Чотирнадцять республіканців приєдналися до демократів і двоє незалежних сенаторів, щоб офіційно почати обговорення закону.

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Тепер законопроект буде ближчим до проходження верхньої палати.

Сенатори голосували після переговорів, які тривали впродовж дня.

Законопроект не містить положень для зупинки потоку мігрантів через південний кордон США.

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Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер вилучив із законопроекту положення про безпеку кордону США після того, як усі сенатори-республіканці, крім чотирьох, проголосували за його блокування.

У законопроекті прописані 60 мільярдів доларів для України, 14 мільярдів доларів на безпекову допомогу Ізраїлю, 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази, на Західному березі та в Україні та 4,8 мільярда доларів на підтримку союзників в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл (Кентуккі) закликав своїх колег просувати законопроект, нагадавши колегам, що вони несуть "обов’язок" "забезпечувати спільну оборону та озброїти наступного головнокомандувача інструментами для використання американської сили".

Він зазначив, що республіканці в Сенаті змінили запит президента Байдена на фінансування, зазначивши, що законодавство вимагатиме від адміністрації визначити конкретні цілі, вимоги та показники допомоги Україні.

Він також зазначив, що пакет Сенату передбачає на оборонні потреби США на 9 мільярдів доларів більше, ніж просив Байден, і відкидає 4 мільярди доларів від того, що Білий дім хотів надати Києву в якості прямої бюджетної підтримки.