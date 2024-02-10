В США "продвинули" вопрос финансирования для Украины: Сенат проголосовал за рассмотрение законопроекта

В пятницу вечером по местному времени Сенат США проголосовал за рассмотрение пакета финансирования для Украины, Израиля и других приоритетных вопросов нацбезопасности на сумму 95,3 миллиарда долларов.

Источник: The Hill

Детали: Голоса распределились так: 64 сенатора "за" и 19 "против", чтобы перейти к работе над законопроектом. Четырнадцать республиканцев присоединились к демократам и двое независимых сенаторов, чтобы официально начать обсуждение закона.

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Теперь законопроект будет ближе к прохождению верхней палаты.

Сенаторы голосовали после переговоров, которые продолжались в течение дня.

Законопроект не содержит положений для остановки потока мигрантов через южную границу США.

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Лидер большинства в Сенате Чак Шумер изъял из законопроекта положение о безопасности границы США после того, как все сенаторы-республиканцы, кроме четырех, проголосовали за его блокирование.

В законопроекте прописаны 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов долларов на помощь Израилю в сфере безопасности, 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению в Секторе Газа, на Западном берегу и в Украине и 4,8 миллиарда долларов на поддержку союзников в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл (Кентукки) призвал своих коллег продвигать законопроект, напомнив коллегам, что они несут "обязанность" "обеспечивать общую оборону и вооружить следующего главнокомандующего инструментами для использования американской силы".

Он отметил, что республиканцы в Сенате изменили запрос президента Байдена на финансирование, отметив, что законодательство потребует от администрации определить конкретные цели, требования и показатели помощи Украине.

Он также отметил, что пакет Сената предусматривает на оборонные нужды США на 9 миллиардов долларов больше, чем просил Байден, и отбрасывает 4 миллиарда долларов от того, что Белый дом хотел предоставить Киеву в качестве прямой бюджетной поддержки.