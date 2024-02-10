В США невеликий літак впав на трасу і загорівся, двоє людей загинуло
Щонайменше двоє людей загинули після того, як невеликий літак впав на трасу у Флориді.
Джерело: ABC News
Деталі: Літак впав на автомагістраль I75 поблизу Неаполя близько 15:15. за місцевим часом.
За даними дорожньо-транспортної служби Флориди, він зіткнувся з автомобілем.
Офіс шерифа округу Кольєр повідомив, що в результаті аварії загинуло двоє людей.
Ще троє людей, які перебували в літаку, вижили, хоча їхній стан невідомий.
За даними Федерального авіаційного управління США, яке разом з Національною радою з безпеки транспорту розслідує катастрофу, на борту літака перебувало п’ятеро людей.
Літак летів з аеропорту Університету штату Огайо в Колумбусі.
За попередньою інформацією, пілот повідомив по радіо, що у літака відмовили обидва двигуна під час заходу на посадку в аеропорту Неаполя.