В США небольшой самолет упал на трассу и загорелся, два человека погибли

По меньшей мере два человека погибли после того, как небольшой самолет упал на трассу во Флориде.

Источник: ABC News

Детали: Самолет упал на автомагистраль I75 вблизи Неаполя около 15.15 по местному времени.

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По данным дорожно-транспортной службы Флориды, он столкнулся с автомобилем.

Офис шерифа округа Кольер сообщил, что в результате аварии погибли два человека.

Фото: @JoeBlow_808/X

Еще три человека, которые находились в самолете, выжили, хотя их состояние неизвестно.

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По данным Федерального авиационного управления США, которое вместе с Национальным советом по безопасности транспорта расследует катастрофу, на борту самолета находилось пять человек.

Самолет летел из аэропорта Университета штата Огайо в Колумбусе.

По предварительной информации, пилот сообщил по радио, что у самолета отказали оба двигателя во время захода на посадку в аэропорту Неаполя.