В США небольшой самолет упал на трассу и загорелся, два человека погибли
По меньшей мере два человека погибли после того, как небольшой самолет упал на трассу во Флориде.
Источник: ABC News
Детали: Самолет упал на автомагистраль I75 вблизи Неаполя около 15.15 по местному времени.
По данным дорожно-транспортной службы Флориды, он столкнулся с автомобилем.
Офис шерифа округа Кольер сообщил, что в результате аварии погибли два человека.
Еще три человека, которые находились в самолете, выжили, хотя их состояние неизвестно.
По данным Федерального авиационного управления США, которое вместе с Национальным советом по безопасности транспорта расследует катастрофу, на борту самолета находилось пять человек.
Самолет летел из аэропорта Университета штата Огайо в Колумбусе.
По предварительной информации, пилот сообщил по радио, что у самолета отказали оба двигателя во время захода на посадку в аэропорту Неаполя.