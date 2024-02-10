ЗМІ: У Німеччині прогнозують понад 10 млн біженців з України, якщо вона програє у війні

Німецький федеральний уряд прогнозує, що в разі найгіршого розвитку подій в Україні й перемоги Росії кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, і Німеччина буде однією з країн їхнього призначення.

Джерело: газета Welt am Sonntag із посиланням на представників силових структур та парламентарів Німеччини, ознайомлених із прогнозом, "Європейська правда"

Деталі: Як пише видання, "в разі потенційного розпаду України німецький уряд припускає, що країну покинуть ще близько десяти мільйонів людей". У цьому сценарії "переважна більшість біженців вирушить до Західної Європи, а Німеччина буде однією з країн призначення".

Реклама:

Водночас, додає Welt am Sonntag, німецький уряд у своїх прогнозах виходить із того, що Україна має військові та фінансові можливості для підтримки своєї оборони та стабільності до кінця 2024 року.

Але ситуацію ускладнює затримка у допомозі з боку Сполучених Штатів: Конгрес із осені минулого року не може схвалити додаткове фінансування для підтримки України.

Експерт з питань зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу ФРН Родеріх Кізеветтер в коментарі газеті закликав західні держави значно збільшити військову допомогу з огляду на вагання у США.

ВІДЕО ДНЯ

"Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масової втечі з України і поширення війни на країни НАТО стане набагато більш імовірним. У такому випадку десять мільйонів біженців – це досить низький показник", – заявив він.

Нагадаємо: Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Білого дому 9 лютого обговорив із президентом США Джо Байденом подальшу допомогу Україні, й обидва лідери закликали американський Конгрес якнайшвидше схвалити додаткове фінансування для неї.