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СМИ: В Германии прогнозируют более 10 млн беженцев из Украины, если она проиграет в войне

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 10 февраля 2024, 10:54
СМИ: В Германии прогнозируют более 10 млн беженцев из Украины, если она проиграет в войне
фото: getty

Немецкое федеральное правительство прогнозирует, что в случае худшего развития событий в Украине и победы России количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения.

Источник: газета Welt am Sonntag со ссылкой на представителей силовых структур и парламентариев Германии, ознакомленных с прогнозом, "Европейская правда"

Детали: Как пишет издание, "в случае потенциального распада Украины немецкое правительство предполагает, что страну покинут еще около десяти миллионов человек". В этом сценарии "подавляющее большинство беженцев отправится в Западную Европу, а Германия будет одной из стран назначения".

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В то же время, добавляет Welt am Sonntag, немецкое правительство в своих прогнозах исходит из того, что Украина имеет военные и финансовые возможности для поддержания своей обороны и стабильности до конца 2024 года.

Но ситуацию осложняет задержка в помощи со стороны Соединенных Штатов: Конгресс с осени прошлого года не может одобрить дополнительное финансирование для поддержки Украины.

Эксперт по вопросам внешней политики оппозиционного Христианско-демократического союза ФРГ Родерих Кизеветтер в комментарии газете призвал западные государства значительно увеличить военную помощь, учитывая колебания в США.

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"Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, то худший сценарий массового бегства из Украины и распространения войны на страны НАТО станет гораздо более вероятным. В таком случае десять миллионов беженцев – это достаточно низкий показатель", – заявил он.

Напомним: Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Белый дом 9 февраля обсудил с президентом США Джо Байденом дальнейшую помощь Украине, и оба лидера призвали американский Конгресс как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование для нее.

Темы: беженцыГерманиявойна
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