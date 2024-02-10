Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Військова підтримка України не має мати обмежень – голова міноборони Нідерландів

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 10 лютого 2024, 15:27
Військова підтримка України не має мати обмежень – голова міноборони Нідерландів
Фото: Getty Images

Очільниця Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен закликала до посилення військової допомоги України в контексті повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: Оллонгрен в етері NOS, "Європейська правда"

Деталі: За словами Оллонгрен, "коли йдеться про… звичайні озброєння, навчання і запчастини, я вважаю, що не повинно бути ніяких обмежень" щодо підтримки України.

Реклама:

Голова оборонного відомства Нідерландів підкреслила, що важливо підтримувати Україну й далі.

"Я думаю, що ми еволюціонували в тому, як ми це робимо. Ми почали постачати (зброю. – Ред.) з власних складів, а тепер ми робимо це у співпраці з іншими країнами та галузями, тому що нам також потрібно було підтримувати наші запаси", – додала вона.

Оллонген підкреслив, що від військової підтримки України виграє не лише сама вона, але й безпека Нідерландів, позаяк і вона – хоча є членом ЄС і НАТО – вже не застрахована від повномасштабної війни.

ВІДЕО ДНЯ

З початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди надали Україні військової підтримки на суму 2,63 мільярди євро. Сюди входять бойові машини, системи протиповітряної оборони, винищувачі F-16 і боєприпаси, а також польові ліжка і комп'ютери.

Нагадаємо: Раніше цього тижня Оллонгрен повідомила, що її міністерство готує до відправки в Україну ще шість винищувачів F-16. Таким чином загальна кількість літаків, які Нідерланди пообіцяли передати Україні, зросла до 24.

В інтерв’ю "ЄП" Кайса Оллонгрен називала 2024 рік реальним терміном передачі винищувачів до України. 

Теми: Нідерландизброядопомога Українівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

відеоВ російському Іжевську – масштабна пожежа

Трампу присудили штраф на понад $350 млн у справі про шахрайство

Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки" – Макрон

Кремль проводить спецоперацію з дискредитації Зеленського - WP

Байден відреагував на смерть Навального

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Нідерланди
Нідерланди звинуватили Китай у кібершпигунстві: хакери залізли в мережу військових
Нідерланди збільшили до 24 кількість F-16 для України
Три країни ЄС домовились пришвидшити рух військ на східний фланг НАТО
Останні новини
08:52
У ЄС обіцяють 2 млн артилерійських снарядів Україні щороку
08:40
Британія викликала представника посольства РФ у зв’язку зі смертю Навального
08:27
Окупанти за добу атакували 11 областей України, є загиблі та поранені цивільні
07:54
Міноборони РФ заявляє, що Росію атакували 33 українських БпЛА
07:34
Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків
07:12
За добу відбулося 90 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом – зведення
07:02
Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю через підтримку Росії
06:24
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
05:40
ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки
04:38
оновленоРосіяни заявляють про атаку безпілотників
Усі новини...
Реклама: