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Военная поддержка Украины не должна иметь ограничений - глава минобороны Нидерландов

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 10 февраля 2024, 15:27
Военная поддержка Украины не должна иметь ограничений - глава минобороны Нидерландов
Фото: Getty Images

Глава Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала к усилению военной помощи Украине в контексте полномасштабного вторжения России.

Источник: Оллонгрен в эфире NOS, "Европейская правда"

Детали: По словам Оллонгрен, "когда речь идет об... обычных вооружениях, учениях и запчастях, я считаю, что не должно быть никаких ограничений" по поддержке Украины.

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Глава оборонного ведомства Нидерландов подчеркнула, что важно поддерживать Украину и дальше.

"Я думаю, что мы эволюционировали в том, как мы это делаем. Мы начали поставлять (оружие. – Ред.) из собственных складов, а теперь мы делаем это в сотрудничестве с другими странами и отраслями, потому что нам также нужно было поддерживать наши запасы", – добавила она.

Оллонген подчеркнул, что от военной поддержки Украины выиграет не только сама она, но и безопасность Нидерландов, поскольку и она – хотя является членом ЕС и НАТО – уже не застрахована от полномасштабной войны.

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С начала полномасштабного российского вторжения Нидерланды предоставили Украине военной поддержки на сумму 2,63 миллиарда евро. Сюда входят боевые машины, системы противовоздушной обороны, истребители F-16 и боеприпасы, а также полевые кровати и компьютеры.

Напомним: Ранее на этой неделе Оллонгрен сообщила, что ее министерство готовит к отправке в Украину еще шесть истребителей F-16. Таким образом общее количество самолетов, которые Нидерланды пообещали передать Украине, возросло до 24.

В интервью "ЕП" Кайса Оллонгрен называла 2024 год реальным сроком передачи истребителей в Украину.

Темы: Нидерландыоружиепомощь Украиневойна
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