Росіяни запускали цієї ночі "Шахеди"

У суботу ввечері було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників типу "Shahed" з південного напрямку. Згодом тривога поширилася на центральні області та Київ. Безпілотники атакували країну до 3.46.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20:46 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА "Shahed" з району полігону Чауда (Крим).

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О 21:21 з’явилося повідомлення про загрозу застосування ударних БпЛА в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Станом на 21:38 групи БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в північно-східному напрямку.

Станом на 21:56 група ворожих БпЛА змінила курс на Кіровоградську область.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 22:30: "Шахеди" на півдні Полтавщини, рухаються на північний схід.

Кілька груп "Шахедів" над акваторією Чорного моря курсом на північ/північний захід.

Станом на 22:53: "Шахеди" на півночі Дніпропетровщини рухаються у напрямку Дніпра.

Кілька груп "Шахедів" на півдні Миколаївщини курсом на Одещину.

Нові групи "Шахедів" над акваторією Чорного моря курсом на північ/північний захід.

Близько 23:00 Повітряні сили повідомили про дві групи "Шахедів" на Дніпро з півночі, а також групу "Шахедів" у напрямку Миколаєва.

Станом на 23:09 кілька груп "Шахедів" на півдні Миколаївщини прямують на північний захід.

Нова група "Шахедів" над акваторією Чорного моря курсом на південь Одещини.

Станом на 23:37 група "Шахедів" продовжує рух вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північний захід.

Інша група змінила курс, прямує на північний схід.

"Шахеди" на Одещині рухаються у напрямку Білгород-Дністровського.

Станом на 23:46 на Миколаївщині більше 5 груп "Шахедів" маневрують на заході, півночі, півдні та в центрі області.

Також "Шахеди" на Одещині курсом на Одесу.

О 23:53 Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" з Миколаївщини рухаються курсом на Кіровоградщину й Дніпропетровщину. Водночас нові групи "Шахедів" рухаються з півдня на Миколаївщину.

О 00.05 Повітряні сили повідомили про "Шахеди" на Одесу з заходу.

О 00.10 військові зафіксували "Шахеди", які прямують з Кіровоградщини у напрямку Черкащини.

О 00.22 Повітряники повідомили, що атака "Шахедів" триває.

Групи ворожих ударних БпЛА на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Кіровоградщині, Черкащині, Дніпропетровщині.

Скриншот alerts.in.ua о 00.42

Загроза існує для Одеси, Миколаєва, Кропивницького, Кривого Рогу.

О 00.51 військові повідомили, що групи "Шахедів" на Черкащині прямують на Смілу.

Кілька груп "Шахедів" рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північний захід.

Ще кілька груп – вздовж межі Миколаївської та Херсонської – на Кіровоградщину.

О 1.02 стало відомо, що групи "Шахедів" на Черкащині рухаються у напрямку Черкас.

О 1.14 групи "Шахедів" прямували з Одещини на Вінниччину.

О 1.15 військові повідомили про нову групу "Шахедів" з Чорного моря на Миколаївщину.

Скриншот alerts.in.ua о 1.25

О 1.21 тривога поширилася на Київську область.

О 1.19 група "Шахедів" перемістилася з Черкащини у напрямку Київщини.

О 1.34 стало відомо про "Шахеди" на Миколаїв із заходу.

Окрім цього нова група "Шахедів" прямує з Чорного моря на Миколаївщину.

О 1.40 повітряники повідомили:

"Шахеди" на Вінниччині, рухаються північно-західним курсом.

Група "Шахедів" вздовж межі Миколаївської та Кіровоградської областей – на захід.

Група "Шахедів" на Кіровоградщині прямують на Черкащину.

Кілька нових груп з Чорного моря – на Миколаївщину.

О 1.54 повітряну тривогу оголосили у Києві.

Група "Шахедів" з Черкащини у напрямку Київщини.

О 1.59 стало відомо про "Шахеди" на Вінниччині, які рухаються курсом на північ.

Також "Шахеди" виявили на півдні Миколаївщини курсом на Миколаїв.

О 2.22 зафіксовано "Шахеди" на Вінниччині та Житомирщині, які рухаються курсом на північ.

Також "Шахеди" є на Черкащині і вони прямують на Київщину.

О 2.44 "Шахеди" зафіксували на Київщині у напрямку Білої Церкви.

О 2.53 "Шахеди" летіли з Житомирщини курсом на Київ.

О 3.46 пролунав відбій загрози ударних БпЛА.