Россияне запускали этой ночью "Шахеды"

В субботу вечером было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников типа Shahed с южного направления. Затем тревога распространилась на центральные области и Киев. Об окончании атаки беспилотников сообщили в 3:46.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:46 Воздушные силы сообщили, что зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БпЛА "Shahed" из района полигона Чауда (Крым).

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В 21:21 появилось сообщение об угрозе применения ударных БпЛА в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

По состоянию на 21:38 группы БпЛА на Днепропетровщине, движутся в северо-восточном направлении.

По состоянию на 21:56 группа вражеских БпЛА изменила курс на Кировоградскую область.

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По состоянию на 22:30: "Шахеды" на юге Полтавщины, движутся на северо-восток.

Несколько групп "Шахедов" над акваторией Черного моря курсом на север/северо-запад.

По состоянию на 22:53: "Шахеды" на севере Днепропетровщины движутся в направлении Днепра.

Несколько групп "Шахедов" на юге Николаевской области курсом на Одесскую область.

Новые группы "Шахедов" над акваторией Черного моря курсом на север/северо-запад.

Около 23:00 Воздушные силы сообщили о двух группах "Шахедов" на Днепр с севера, а также группе "Шахедов" в направлении Николаева.

По состоянию на 23:09 несколько групп "Шахедов" на юге Николаевщины направляются на северо-запад.

Новая группа "Шахедов" над акваторией Черного моря курсом на юг Одесской области.

По состоянию на 23:37 группа "Шахедов" продолжает движение вдоль границы Николаевской и Одесской областей на северо-запад.

Другая группа изменила курс, направляется на северо-восток.

"Шахеды" в Одесской области движутся в направлении Белгород-Днестровского.

По состоянию на 23:46 на Николаевщине более 5 групп "Шахедов" маневрируют на западе, севере, юге и в центре области.

Также "Шахеды" в Одесской области курсом на Одессу.

В 23:53 Воздушные силы сообщили, что "Шахеды" с Николаевщины движутся курсом на Кировоградщину и Днепропетровщину. В то же время новые группы "Шахедов" движутся с юга на Николаевщину.

В 00.05 Воздушные силы сообщили о "Шахэдах" на Одессу с запада.

В 00.10 военные зафиксировали "Шахеды", которые направляются из Кировоградской области в направлении Черкасской области.

В 00.22 Воздушники сообщили, что атака "Шахедов" продолжается.

Группы вражеских ударных БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской областях.

Скриншот alerts.in.ua в 00.43

Угроза существует для Одессы, Николаева, Кропивницкого, Кривого Рога.

В 00.51 военные сообщили, что группы "Шахедов" в Черкасской области направляются на Смелу.

Несколько групп "Шахедов" двигаются вдоль границ Николаевской и Одесской областей на северо-запад.

Еще несколько групп – вдоль границ Николаевской и Херсонской – на Кировоградщину.

1.02 стало известно, что группы "Шахедов" в Черкасской области двигаются в направлении Черкасс.

В 1.14 стало известно, что группы "Шахедов" следуют из Одесской области в Винницкую область.

В 1:15 военные сообщили о новой группе "Шахедов" из Черного моря на Николаевщину.

Скриншот alerts.in.ua

В 1:21 тревога распространилась на Киевскую область.

В 1.19 группа "Шахедов" переместилась из Черкасской области в направлении Киевской области.

В 1.34 стало известно о "Шахедах" на Николаев с запада.

Кроме этого новая группа "Шахедов" следует из Черного моря на Николаевщину.

В 1.40 воздушники сообщили:

"Шахеды" в Винницкой области, двигаются северо-западным курсом.

Группа "Шахедов" вдоль границы Николаевской и Кировоградской областей – западнее.

Группа "Шахедов" в Кировоградской области направляются на Черкасщину.

Несколько новых групп из Черного моря – Николаевской области.

В 1:54 воздушную тревогу объявили в Киеве.

Группа "Шахедов" из Черкасской области в направлении Киевской области.

В 1.59 стало известно о "Шахедах" в Винницкой области, которые движутся курсом на север.

Также "Шахеды" обнаружили на юге Николаевской области курсом на Николаев.

В 2.22 зафиксированы "Шахеды" в Винницкой и Житомирской областях, которые двигаются курсом на север.

Также "Шахеды" есть в Черкасской области и они направляются на Киевщину.

В 2:44 "Шахеды" зафиксировали на Киевщине в направлении Белой Церкви.

В 2:53 "Шахеды" летели с Житомирщины курсом на Киев.

В 3.46 раздался отбой угрозы ударных БпЛА.