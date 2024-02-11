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Король Чарльз, в якого діагностували онкологію, подякував за підтримку громадськості

Олена ІвашківНеділя, 11 лютого 2024, 01:30
Король Чарльз, в якого діагностували онкологію, подякував за підтримку громадськості
Король Великобританії Карл III і королева Великобританії Камілла залишають Лондонську клініку, фото: Getty images

Король Чарльз висловив "щиру подяку" громадськості за підтримку у своїй першій заяві після того, як у нього діагностували рак.

Джерело: BBC

Деталі: 75-річний монарх сказав, що як відомо усім тим, хто постраждав від раку, такі добрі думки є найбільшою розрадою та підбадьоренням.

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У короля Чарльза виявили рак, коли він проходив курс лікування від збільшення простати в січні. Хоча тип раку не розголошується, палац підтвердив, що це не рак простати.

Пряма мова: "Не менш приємно чути, як те, що я поділився своїм власним діагнозом, допомогло сприяти розумінню громадськості та пролити світло на роботу всіх тих організацій, які підтримують хворих на рак та їхні родини у Великобританії та загалом у світі.

Я все життя захоплююся їхньою невтомною турботою та відданістю ще більше завдяки моєму особистому досвіду".

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Ще дателі: Король відмовився від усіх публічних обов’язків, поки він лікується від раку, а члени королівської сім’ї, включаючи королеву Каміллу та принца Уельського, взяли на себе його обов’язки під час деяких заходів.

У середу він вирушив із Кларенс-хауса в Лондоні до своєї резиденції в Норфолку в супроводі королеви. Його молодший син, герцог Сассекський, раніше того дня прилетів із США з короткою поїздкою.

Королева сказала, що її чоловік був "дуже зворушений усіма листами та повідомленнями, які надсилають звідусіль".

Виступаючи на заході в четвер, вона сказала, що підтримка була "дуже радісною".

Принц Вільям також висловив подяку за повідомлення підтримки його батька, а також його дружини, принцеси Уельської, яка відновлюється після операції на черевній порожнині.

Очікується, що вона повернеться до королівських обов'язків лише після Великодня.

Теми: Велика Британія
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