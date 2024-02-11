Король Чарльз, в якого діагностували онкологію, подякував за підтримку громадськості
Король Чарльз висловив "щиру подяку" громадськості за підтримку у своїй першій заяві після того, як у нього діагностували рак.
Джерело: BBC
Деталі: 75-річний монарх сказав, що як відомо усім тим, хто постраждав від раку, такі добрі думки є найбільшою розрадою та підбадьоренням.
У короля Чарльза виявили рак, коли він проходив курс лікування від збільшення простати в січні. Хоча тип раку не розголошується, палац підтвердив, що це не рак простати.
Пряма мова: "Не менш приємно чути, як те, що я поділився своїм власним діагнозом, допомогло сприяти розумінню громадськості та пролити світло на роботу всіх тих організацій, які підтримують хворих на рак та їхні родини у Великобританії та загалом у світі.
Я все життя захоплююся їхньою невтомною турботою та відданістю ще більше завдяки моєму особистому досвіду".
Ще дателі: Король відмовився від усіх публічних обов’язків, поки він лікується від раку, а члени королівської сім’ї, включаючи королеву Каміллу та принца Уельського, взяли на себе його обов’язки під час деяких заходів.
У середу він вирушив із Кларенс-хауса в Лондоні до своєї резиденції в Норфолку в супроводі королеви. Його молодший син, герцог Сассекський, раніше того дня прилетів із США з короткою поїздкою.
Королева сказала, що її чоловік був "дуже зворушений усіма листами та повідомленнями, які надсилають звідусіль".
Виступаючи на заході в четвер, вона сказала, що підтримка була "дуже радісною".
Принц Вільям також висловив подяку за повідомлення підтримки його батька, а також його дружини, принцеси Уельської, яка відновлюється після операції на черевній порожнині.
Очікується, що вона повернеться до королівських обов'язків лише після Великодня.