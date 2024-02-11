Король Чарльз, у которого диагностировали онкологию, поблагодарил за поддержку общественности

Король Чарльз выразил "искреннюю благодарность" общественности за поддержку в своем первом заявлении после того, как у него диагностировали рак.

Источник: BBC

Детали: 75-летний монарх сказал, что как известно всем тем, кто пострадал от рака, такие добрые мысли являются самым большим утешением и ободрением.

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У короля Чарльза обнаружили рак, когда он проходил курс лечения от увеличения простаты в январе. Хотя тип рака не разглашается, дворец подтвердил, что это не рак простаты.

Прямая речь: "Не менее приятно слышать, как то, что я поделился своим собственным диагнозом, помогло способствовать пониманию общественности и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и в целом в мире.

Я всю жизнь восхищаюсь их неутомимой заботой и преданностью еще больше благодаря моему личному опыту".

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Еще датели: Король отказался от всех публичных обязанностей, пока он лечится от рака, а члены королевской семьи, включая королеву Камиллу и принца Уэльского, взяли на себя его обязанности во время некоторых мероприятий.

В среду он отправился из Кларенс-хауса в Лондоне в свою резиденцию в Норфолке в сопровождении королевы. Его младший сын, герцог Сассекский, ранее в тот день прилетел из США с короткой поездкой.

Королева сказала, что ее муж был "очень тронут всеми письмами и сообщениями, которые присылают отовсюду".

Выступая на мероприятии в четверг, она сказала, что поддержка была "очень радостной".

Принц Уильям также выразил благодарность за сообщения поддержки его отца, а также его жены, принцессы Уэльской, которая восстанавливается после операции на брюшной полости.

Ожидается, что она вернется к королевским обязанностям только после Пасхи.