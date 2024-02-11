ISW: У Росії набирають сили протести родичів мобілізованих солдатів 

Родичі мобілізованих російських солдатів продовжують протестувати по всій Росії: зібрання зафіксовано у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За інформацією військових аналітиків, протести тривають, незважаючи на спроби Кремля цензурувати їх та придушити будь-який громадський рух на підтримку мобілізованих російських солдатів.

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10 лютого російські опозиційні видання "Сота" та "Mobilization News" опублікували кадри, на яких видно, як учасники російського громадського руху "Шлях додому" покладають квіти та збираються біля пам’ятників у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі, закликаючи до демобілізації своїх рідних.

Mobilization News повідомляли, що учасники "Шляху додому" також відвідали передвиборний штаб кандидата в президенти Росії Владислава Даванкова в Москві та передали команді Даванкова листи з проханням про демобілізацію.

Нещодавно російська влада спробувала цензурувати акцію протесту учасників "Шляху додому" біля Могили невідомого солдата в Москві та на Манежній площі, що неподалік.

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ISW продовжує оцінювати, що спроби Кремля цензурувати та дискредитувати громадський рух "Шлях додому" підкреслюють відчайдушне бажання Кремля закрити ці рухи, особливо напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року .

Ключові висновки ISW за 10 лютого: