ISW: У Росії набирають сили протести родичів мобілізованих солдатів
Родичі мобілізованих російських солдатів продовжують протестувати по всій Росії: зібрання зафіксовано у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: За інформацією військових аналітиків, протести тривають, незважаючи на спроби Кремля цензурувати їх та придушити будь-який громадський рух на підтримку мобілізованих російських солдатів.
10 лютого російські опозиційні видання "Сота" та "Mobilization News" опублікували кадри, на яких видно, як учасники російського громадського руху "Шлях додому" покладають квіти та збираються біля пам’ятників у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі, закликаючи до демобілізації своїх рідних.
Mobilization News повідомляли, що учасники "Шляху додому" також відвідали передвиборний штаб кандидата в президенти Росії Владислава Даванкова в Москві та передали команді Даванкова листи з проханням про демобілізацію.
Нещодавно російська влада спробувала цензурувати акцію протесту учасників "Шляху додому" біля Могили невідомого солдата в Москві та на Манежній площі, що неподалік.
ISW продовжує оцінювати, що спроби Кремля цензурувати та дискредитувати громадський рух "Шлях додому" підкреслюють відчайдушне бажання Кремля закрити ці рухи, особливо напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року .
Ключові висновки ISW за 10 лютого:
- Затримки з західною допомогою у сфері безпеки можуть призвести до значного браку українських ракет протиповітряної оборони, що дозволить російським військам агресивніше бомбити українські війська чи навіть прифронтові міста.
- Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича начальником Генерального штабу ЗСУ замість генерал-лейтенанта Сергія Шаптали.
- Опубліковані 9 лютого кадри з російських безпілотників показали, як російські війська страчують українських військовополонених біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
- Президент Росії Володимир Путін і міністр закордонних справ Сергій Лавров повторили кілька наративів Кремля, спрямованих на виправдання війни Росії в Україні та погрози Заходу на церемонії з нагоди Дня дипломатів 10 лютого.
- Рупори Кремля повторили російські наративи, які звинувачують Захід, зокрема Сполучені Штати, у відсутності конструктивних мирних переговорів щодо припинення вторгнення Росії в Україну, незважаючи на численні заяви Росії, які вказують на те, що Росія не зацікавлена в добросовісних мирних переговорах з Україною.
- Російська Держдума розглядає законопроект, спрямований на подальшу цензуру суб’єктів, яких називають "іноземними агентами", ймовірно спрямований на цензуру інакомислення опозиційних ЗМІ та відомих осіб інформаційного простору.
- Російські війська підтвердили наступ біля Кремінної та Авдіївки.
- Родичі мобілізованих російських солдатів продовжують протестувати по всій Росії, незважаючи на попередні спроби Кремля цензурувати подібні протести та придушити будь-яке можливе відновлення більш широкого громадського руху на підтримку мобілізованих російських солдатів.
- Російські та окупаційні чиновники продовжують створювати умови для депортації українських дітей з окупованої України через освітні та позашкільні схеми.