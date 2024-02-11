ISW: В России набирают силу протесты родственников мобилизованных солдат

Акция протеста в Москве, фото: Вот Так

Родственники мобилизованных российских солдат продолжают протестовать по всей России: собрания зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По информации военных аналитиков, протесты продолжаются, несмотря на попытки Кремля цензурировать их и подавить любое общественное движение в поддержку мобилизованных российских солдат.

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10 февраля российские оппозиционные издания "Сота" и "Mobilization News" опубликовали кадры, на которых видно, как участники российского общественного движения "Путь домой" возлагают цветы и собираются у памятников в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге, призывая к демобилизации своих родных.

Mobilization News сообщали, что участники "Пути домой" также посетили предвыборный штаб кандидата в президенты России Владислава Даванкова в Москве и передали команде Даванкова письма с просьбой о демобилизации.

Недавно российские власти попытались цензурировать акцию протеста участников "Пути домой" у Могилы неизвестного солдата в Москве и на Манежной площади неподалеку.

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ISW продолжает оценивать, что попытки Кремля цензурировать и дискредитировать общественное движение "Путь домой" подчеркивают отчаянное желание Кремля закрыть эти движения, особенно накануне выборов президента России в марте 2024 года.

Ключевые выводы ISW за 10 февраля: