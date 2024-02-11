Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: В России набирают силу протесты родственников мобилизованных солдат

Алена ИвашкивВоскресенье, 11 февраля 2024, 04:28
ISW: В России набирают силу протесты родственников мобилизованных солдат
Акция протеста в Москве, фото: Вот Так

Родственники мобилизованных российских солдат продолжают протестовать по всей России: собрания зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По информации военных аналитиков, протесты продолжаются, несмотря на попытки Кремля цензурировать их и подавить любое общественное движение в поддержку мобилизованных российских солдат. 

Реклама:

10 февраля российские оппозиционные издания "Сота" и "Mobilization News" опубликовали кадры, на которых видно, как участники российского общественного движения "Путь домой" возлагают цветы и собираются у памятников в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге, призывая к демобилизации своих родных.

Mobilization News сообщали, что участники "Пути домой" также посетили предвыборный штаб кандидата в президенты России Владислава Даванкова в Москве и передали команде Даванкова письма с просьбой о демобилизации.

Недавно российские власти попытались цензурировать акцию протеста участников "Пути домой" у Могилы неизвестного солдата в Москве и на Манежной площади неподалеку. 

ВИДЕО ДНЯ

ISW продолжает оценивать, что попытки Кремля цензурировать и дискредитировать общественное движение "Путь домой" подчеркивают отчаянное желание Кремля закрыть эти движения, особенно накануне выборов президента России в марте 2024 года.

Ключевые выводы ISW за 10 февраля:

  • Задержки с западной помощью в сфере безопасности могут привести к значительной нехватке украинских ракет противовоздушной обороны, что позволит российским войскам агрессивнее бомбить украинские войска или даже прифронтовые города.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича начальником Генерального штаба ВСУ вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы.
  • Опубликованные 9 февраля кадры с российских беспилотников показали, как российские войска казнят украинских военнопленных возле Клещеевки на Бахмутском направлении.
  • Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров повторили несколько нарративов Кремля, направленных на оправдание войны России в Украине и угрозы Западу на церемонии по случаю Дня дипломатов 10 февраля.
  • Рупоры Кремля повторили российские нарративы, которые обвиняют Запад, в частности Соединенные Штаты, в отсутствии конструктивных мирных переговоров о прекращении вторжения России в Украину, несмотря на многочисленные заявления России, указывающие на то, что Россия не заинтересована в добросовестных мирных переговорах с Украиной.
  •  Российская Госдума рассматривает законопроект, направленный на дальнейшую цензуру субъектов, которых называют "иностранными агентами", вероятно направленный на цензуру инакомыслия оппозиционных СМИ и известных лиц информационного пространства.
  • Российские войска подтвердили наступление возле Кременной и Авдеевки.
  • Родственники мобилизованных российских солдат продолжают протестовать по всей России, несмотря на предыдущие попытки Кремля цензурировать подобные протесты и подавить любое возможное восстановление более широкого общественного движения в поддержку мобилизованных российских солдат.
  • Российские и оккупационные чиновники продолжают создавать условия для депортации украинских детей из оккупированной Украины через образовательные и внешкольные схемы.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

Росcия
Москва расторгла договор аренды с посольством Украины, оно не работает два года
Столтенберг: Должны готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией
В России говорят, что сбили три ударных беспилотника в Брянской области
Последние новости
09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
05:40
ISW: Украинские войска осуществляют относительно контролируемый отход из Авдеевки
Все новости...
Реклама: