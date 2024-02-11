ISW: В России набирают силу протесты родственников мобилизованных солдат
Родственники мобилизованных российских солдат продолжают протестовать по всей России: собрания зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: По информации военных аналитиков, протесты продолжаются, несмотря на попытки Кремля цензурировать их и подавить любое общественное движение в поддержку мобилизованных российских солдат.
10 февраля российские оппозиционные издания "Сота" и "Mobilization News" опубликовали кадры, на которых видно, как участники российского общественного движения "Путь домой" возлагают цветы и собираются у памятников в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге, призывая к демобилизации своих родных.
Mobilization News сообщали, что участники "Пути домой" также посетили предвыборный штаб кандидата в президенты России Владислава Даванкова в Москве и передали команде Даванкова письма с просьбой о демобилизации.
Недавно российские власти попытались цензурировать акцию протеста участников "Пути домой" у Могилы неизвестного солдата в Москве и на Манежной площади неподалеку.
ISW продолжает оценивать, что попытки Кремля цензурировать и дискредитировать общественное движение "Путь домой" подчеркивают отчаянное желание Кремля закрыть эти движения, особенно накануне выборов президента России в марте 2024 года.
Ключевые выводы ISW за 10 февраля:
- Задержки с западной помощью в сфере безопасности могут привести к значительной нехватке украинских ракет противовоздушной обороны, что позволит российским войскам агрессивнее бомбить украинские войска или даже прифронтовые города.
- Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича начальником Генерального штаба ВСУ вместо генерал-лейтенанта Сергея Шапталы.
- Опубликованные 9 февраля кадры с российских беспилотников показали, как российские войска казнят украинских военнопленных возле Клещеевки на Бахмутском направлении.
- Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров повторили несколько нарративов Кремля, направленных на оправдание войны России в Украине и угрозы Западу на церемонии по случаю Дня дипломатов 10 февраля.
- Рупоры Кремля повторили российские нарративы, которые обвиняют Запад, в частности Соединенные Штаты, в отсутствии конструктивных мирных переговоров о прекращении вторжения России в Украину, несмотря на многочисленные заявления России, указывающие на то, что Россия не заинтересована в добросовестных мирных переговорах с Украиной.
- Российская Госдума рассматривает законопроект, направленный на дальнейшую цензуру субъектов, которых называют "иностранными агентами", вероятно направленный на цензуру инакомыслия оппозиционных СМИ и известных лиц информационного пространства.
- Российские войска подтвердили наступление возле Кременной и Авдеевки.
- Родственники мобилизованных российских солдат продолжают протестовать по всей России, несмотря на предыдущие попытки Кремля цензурировать подобные протесты и подавить любое возможное восстановление более широкого общественного движения в поддержку мобилизованных российских солдат.
- Российские и оккупационные чиновники продолжают создавать условия для депортации украинских детей из оккупированной Украины через образовательные и внешкольные схемы.