Гідрокостюм та надувний матрац: прикордонники затримали двох чоловіків, які переправляли киянина

Прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали двох жителів Закарпаття, які збиралися через річку переправити до Угорщини 37-річного киянина.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Чоловіків виявили за 500 метрів до кордону. Військовослужбовці з’ясували, що затримані мали на меті перевірити чи є поблизу прикордонний наряд, адже планували здійснити супровід до кордону з Угорщиною одного українця.

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Сам "клієнт" очікував своїх "помічників" у припаркованому на околиці села Вилок автомобілі. Одягнений у гідрокостюм киянин підтвердив свої наміри незаконно покинути територію України та розповів, що заплатив за таку можливість 4000 доларів США.

ДПСУ

Під час огляду автомобіля переправників, прикордонники виявили надувний матрац та насос до нього.

Стосовно киянина прикордонники склали протокол про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скеровано до суду.

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ДПСУ

У діях закарпатців також виявили ознаки злочину, передбаченого ст.332 ККУ - Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Прикордонники повідомили про них співробітників поліції.