Гидрокостюм и надувной матрас: пограничники задержали двух мужчин, переправлявших через границу киевлянина
Пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали двух жителей Закарпатья, которые собирались через реку переправить в Венгрию 37-летнего киевлянина.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: Мужчин обнаружили в 500 метрах от границы. Военнослужащие выяснили, что задержанные имели целью проверить есть ли поблизости пограничный наряд, ведь планировали осуществить сопровождение до границы с Венгрией одного украинца.
Сам "клиент" ожидал своих "помощников" в припаркованном на окраине села Вилок автомобиле. Одетый в гидрокостюм киевлянин подтвердил свои намерения незаконно покинуть территорию Украины и рассказал, что заплатил за такую возможность 4000 долларов США.
При осмотре автомобиля переправщиков, пограничники обнаружили надувной матрас и насос к нему.
В отношении киевлянина пограничники составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.
В действиях закарпатцев также обнаружили признаки преступления, предусмотренного ст.332 УК - Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Пограничники сообщили о них сотрудникам полиции.
Предыстория:
- 8 февраля молдавские пограничники сообщили о задержании рядом с границей пятерых граждан Украины, которые перешли ее незаконно при содействии посредников.