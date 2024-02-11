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Гидрокостюм и надувной матрас: пограничники задержали двух мужчин, переправлявших через границу киевлянина

Алена ИвашкивВоскресенье, 11 февраля 2024, 05:26
Гидрокостюм и надувной матрас: пограничники задержали двух мужчин, переправлявших через границу киевлянина
Имущество задержанных пограничниками мужчин, фото: ГПСУ

Пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали двух жителей Закарпатья, которые собирались через реку переправить в Венгрию 37-летнего киевлянина.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Мужчин обнаружили в 500 метрах от границы. Военнослужащие выяснили, что задержанные имели целью проверить есть ли поблизости пограничный наряд, ведь планировали осуществить сопровождение до границы с Венгрией одного украинца.

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Сам "клиент" ожидал своих "помощников" в припаркованном на окраине села Вилок автомобиле. Одетый в гидрокостюм киевлянин подтвердил свои намерения незаконно покинуть территорию Украины и рассказал, что заплатил за такую возможность 4000 долларов США.

 
ГПСУ

При осмотре автомобиля переправщиков, пограничники обнаружили надувной матрас и насос к нему.

ГПСУ
ГПСУ

В отношении киевлянина пограничники составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.

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В действиях закарпатцев также обнаружили признаки преступления, предусмотренного ст.332 УК - Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Пограничники сообщили о них сотрудникам полиции.

Предыстория: 

  • 8 февраля молдавские пограничники сообщили о задержании рядом с границей пятерых граждан Украины, которые перешли ее незаконно при содействии посредников.

Темы: ЗакарпатьеПограничная служба
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