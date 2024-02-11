Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Тайвань скаржиться на навалу китайських повітряних куль

Олена ІвашківНеділя, 11 лютого 2024, 06:09
Тайвань скаржиться на навалу китайських повітряних куль
КИТАЙСЬКА ПОВІТРЯНА КУЛЯ-ШПИГУН ПРОЛІТАЄ НАД ПІВНІЧНОЮ КАРОЛІНОЮ, США, 4 ЛЮТОГО 2023 року, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Міністерство оборони Тайваню заявило в неділю, що виявило вісім китайських повітряних куль, які перетинали Тайванську протоку за останні 24 години. П'ять з цих куль пролетіли через Тайвань.

Джерело: Reuters

Деталі: Уже другий день поспіль повідомляється про велику кількість китайських повітряних куль.

Реклама:

Тайвань, який Китай вважає своєю територією, незважаючи на рішучі заперечення уряду в Тайбеї, з грудня скаржився на повітряні кулі, заявляючи, що вони становлять загрозу авіації та здійснюють психологічний тиск.

У своєму щоденному звіті про військову діяльність Китаю міністерство оборони Тайваню повідомило, що помітило першу повітряну кулю в суботу вранці, а останню – у другій половині дня, тоді як у п’ятницю була помічена така ж кількість повітряних куль.

Міністерство оборони Китаю не відповідало на дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію в неділю. 

ВІДЕО ДНЯ

Зараз і Китай, і Тайвань відзначають місячний Новий рік, найважливіше свято в китайськомовному світі.

Минулого місяця уряд Китаю відхилив неодноразові скарги Тайваню на повітряні кулі, заявивши, що у них метеорологічні цілі.

Китайські військові літаки щодня діють у Тайванській протоці та часто перетинають її середню лінію, яка служить неофіційним бар’єром між двома сторонами. Китай не визнає існування цієї лінії.

Передісторія:

Теми: КитайТайвань
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

відеоВ російському Іжевську – масштабна пожежа

Трампу присудили штраф на понад $350 млн у справі про шахрайство

Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки" – Макрон

Кремль проводить спецоперацію з дискредитації Зеленського - WP

Байден відреагував на смерть Навального

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Китай
ЄС може оштрафувати TikTok, якщо доведе, що платформа несе ризики для дітей – ЗМІ
В Китаї на фоні кризи різко звільнили керівника головного регулятора з цінних паперів
Китай вперше за 20 років втратив лідерство в імпорті товарів до США
Останні новини
08:52
У ЄС обіцяють 2 млн артилерійських снарядів Україні щороку
08:40
Британія викликала представника посольства РФ у зв’язку зі смертю Навального
08:27
Окупанти за добу атакували 11 областей України, є загиблі та поранені цивільні
07:54
Міноборони РФ заявляє, що Росію атакували 33 українських БпЛА
07:34
Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків
07:12
За добу відбулося 90 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом – зведення
07:02
Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю через підтримку Росії
06:24
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
05:40
ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки
04:38
оновленоРосіяни заявляють про атаку безпілотників
Усі новини...
Реклама: