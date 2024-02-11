Тайвань скаржиться на навалу китайських повітряних куль

КИТАЙСЬКА ПОВІТРЯНА КУЛЯ-ШПИГУН ПРОЛІТАЄ НАД ПІВНІЧНОЮ КАРОЛІНОЮ, США, 4 ЛЮТОГО 2023 року, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Міністерство оборони Тайваню заявило в неділю, що виявило вісім китайських повітряних куль, які перетинали Тайванську протоку за останні 24 години. П'ять з цих куль пролетіли через Тайвань.

Джерело: Reuters

Деталі: Уже другий день поспіль повідомляється про велику кількість китайських повітряних куль.

Реклама:

Тайвань, який Китай вважає своєю територією, незважаючи на рішучі заперечення уряду в Тайбеї, з грудня скаржився на повітряні кулі, заявляючи, що вони становлять загрозу авіації та здійснюють психологічний тиск.

У своєму щоденному звіті про військову діяльність Китаю міністерство оборони Тайваню повідомило, що помітило першу повітряну кулю в суботу вранці, а останню – у другій половині дня, тоді як у п’ятницю була помічена така ж кількість повітряних куль.

Міністерство оборони Китаю не відповідало на дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію в неділю.

ВІДЕО ДНЯ

Зараз і Китай, і Тайвань відзначають місячний Новий рік, найважливіше свято в китайськомовному світі.

Минулого місяця уряд Китаю відхилив неодноразові скарги Тайваню на повітряні кулі, заявивши, що у них метеорологічні цілі.

Китайські військові літаки щодня діють у Тайванській протоці та часто перетинають її середню лінію, яка служить неофіційним бар’єром між двома сторонами. Китай не визнає існування цієї лінії.

Передісторія: