Тайвань скаржиться на навалу китайських повітряних куль
Міністерство оборони Тайваню заявило в неділю, що виявило вісім китайських повітряних куль, які перетинали Тайванську протоку за останні 24 години. П'ять з цих куль пролетіли через Тайвань.
Джерело: Reuters
Деталі: Уже другий день поспіль повідомляється про велику кількість китайських повітряних куль.
Тайвань, який Китай вважає своєю територією, незважаючи на рішучі заперечення уряду в Тайбеї, з грудня скаржився на повітряні кулі, заявляючи, що вони становлять загрозу авіації та здійснюють психологічний тиск.
У своєму щоденному звіті про військову діяльність Китаю міністерство оборони Тайваню повідомило, що помітило першу повітряну кулю в суботу вранці, а останню – у другій половині дня, тоді як у п’ятницю була помічена така ж кількість повітряних куль.
Міністерство оборони Китаю не відповідало на дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію в неділю.
Зараз і Китай, і Тайвань відзначають місячний Новий рік, найважливіше свято в китайськомовному світі.
Минулого місяця уряд Китаю відхилив неодноразові скарги Тайваню на повітряні кулі, заявивши, що у них метеорологічні цілі.
Китайські військові літаки щодня діють у Тайванській протоці та часто перетинають її середню лінію, яка служить неофіційним бар’єром між двома сторонами. Китай не визнає існування цієї лінії.
Передісторія:
- У лютому минулого року Пентагон повідомив, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР".