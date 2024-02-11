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Тайвань жалуется на нашествие китайских воздушных шаров

Алена ИвашкивВоскресенье, 11 февраля 2024, 06:09
Тайвань жалуется на нашествие китайских воздушных шаров
КИТАЙСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ШАР-ШПИОН ПРОЛЕТАЕТ НАД СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНОЙ, США, 4 ФЕВРАЛЯ, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Министерство обороны Тайваня заявило в воскресенье, что обнаружило восемь китайских воздушных шаров, которые пересекали Тайваньский пролив за последние 24 часа. Пять из этих шаров пролетели через Тайвань.

Источник: Reuters

Детали: Уже второй день подряд сообщается о большом количестве китайских воздушных шаров.

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Тайвань, который Китай считает своей территорией, несмотря на решительные возражения правительства в Тайбэе, с декабря жаловался на воздушные шары, заявляя, что они представляют угрозу авиации и осуществляют психологическое давление.

В своем ежедневном отчете о военной деятельности Китая министерство обороны Тайваня сообщило, что заметило первый воздушный шар в субботу утром, а последний - во второй половине дня, тогда как в пятницу было замечено такое же количество воздушных шаров.

Министерство обороны Китая не отвечало на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию в воскресенье. 

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Сейчас и Китай, и Тайвань отмечают лунный Новый год, самый важный праздник в китайскоязычном мире.

В прошлом месяце правительство Китая отклонило неоднократные жалобы Тайваня на воздушные шары, заявив, что у них метеорологические цели.

Китайские военные самолеты ежедневно действуют в Тайваньском проливе и часто пересекают его среднюю линию, которая служит неофициальным барьером между двумя сторонами. Китай не признает существование этой линии.

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Темы: КитайТайвань
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