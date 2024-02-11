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Трамп заявив, що заохочуватиме Росію атакувати союзників по НАТО, які мало платять

Олена ІвашківНеділя, 11 лютого 2024, 07:22
Трамп заявив, що заохочуватиме Росію атакувати союзників по НАТО, які мало платять
Дональд Трамп, фото Getty images

Колишній президент США, який хоче переобрання на другий президентський термін, Дональд Трамп заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання.

Джерело: The Guardian

Деталі: Білий дім вже назвав ці слова "жахливими і безглуздими". Трамп зробив цю заяву в суботу під час передвиборчого мітингу в Конвеї, у штаті Південна Кароліна, напередодні праймеріз республіканських кандидатів у президенти, що відбудуться 24 лютого.

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Трамп висловив побоювання щодо допомоги Україні, а також щодо існування НАТО, альянсу 31 країни, який США зобов'язалися захищати в разі потреби.

У суботу Трамп заявив, що під час якоїсь зустрічі в НАТО він сказав іншому главі держави, що США під його керівництвом не будуть захищати жодну країну, яка є "злочинцем".

Пряма мова Трампа: "Один з президентів великої країни встав і сказав: "Ну, сер, якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, ви нас захистите?" "Я сказав: "Ви не заплатили, ви порушники?".

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"Ні, я б вас не захищав. Насправді, я б заохочував їх робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити. Ви повинні оплатити свої рахунки".

Ще деталі: Речник Білого дому Ендрю Бейтс, відповідаючи на запитання про коментарі Трампа, сказав: "Заохочувати вторгнення в країни наших найближчих союзників з боку кривавих режимів - це жахливо і ненормально, і це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни".

Довідково: 

У 2014 році, після анексії Росією українського Кримського півострова, країни НАТО домовилися припинити скорочення витрат, які вони здійснили після холодної війни, і перейти до виділення 2% свого ВВП на оборону до 2024 року.

Під час своєї передвиборчої кампанії 2016 року Трамп занепокоїв західних союзників, попередивши, що Сполучені Штати під його керівництвом можуть відмовитися від своїх договірних зобов'язань перед НАТО і стануть на захист лише тих країн, які виконають встановлений альянсом показник у 2%.

Станом на 2022 рік, за даними НАТО, сім з 31 країни-члена Альянсу виконували це зобов'язання - порівняно з трьома у 2014 році. Вторгнення Росії в Україну у 2022 році призвело до збільшення військових витрат деяких членів НАТО.

Нагадаємо: Раніше Трамп заявив, що країни НАТО почали витрачати "мільярди і мільярди" доларів на колективну оборону після його погроз не захищати Європу в разі нападу на неї.

Теми: СШАНАТОТрамп
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