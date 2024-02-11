Трамп заявил, что будет поощрять Россию атаковать союзников по НАТО, которые мало платят

Бывший президент США, который хочет переизбрания на второй президентский срок, Дональд Трамп заявил, что будет "поощрять" Россию атаковать любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства.

Источник: The Guardian

Детали: Белый дом уже назвал эти слова "ужасными и бессмысленными". Трамп сделал это заявление в субботу во время предвыборного митинга в Конвее, в штате Южная Каролина, накануне праймериз республиканских кандидатов в президенты, которые состоятся 24 февраля.

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Трамп выразил опасения относительно помощи Украине, а также относительно существования НАТО, альянса 31 страны, который США обязались защищать в случае необходимости.

В субботу Трамп заявил, что во время какой-то встречи в НАТО он сказал другому главе государства, что США под его руководством не будут защищать ни одну страну, которая является "преступником".

Прямая речь Трампа: "Один из президентов великой страны встал и сказал: "Ну, сэр, если мы не заплатим, и на нас нападет Россия, вы нас защитите?" "Я сказал: "Вы не заплатили, вы нарушители?".

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"Нет, я бы вас не защищал. На самом деле, я бы поощрял их делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны платить. Вы должны оплатить свои счета".

Еще детали: Представитель Белого дома Эндрю Бейтс, отвечая на вопрос о комментариях Трампа, сказал: "Поощрять вторжение в страны наших ближайших союзников со стороны кровавых режимов - это ужасно и ненормально, и это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны".

Справка: В 2014 году, после аннексии Россией украинского Крымского полуострова, страны НАТО договорились прекратить сокращение расходов, которые они осуществили после холодной войны, и перейти к выделению 2% своего ВВП на оборону до 2024 года.

Во время своей предвыборной кампании 2016 года Трамп обеспокоил западных союзников, предупредив, что Соединенные Штаты под его руководством могут отказаться от своих договорных обязательств перед НАТО и станут на защиту только тех стран, которые выполнят установленный альянсом показатель в 2%.

По состоянию на 2022 год, по данным НАТО, семь из 31 страны-члена Альянса выполняли это обязательство - по сравнению с тремя в 2014 году. Вторжение России в Украину в 2022 году привело к увеличению военных расходов некоторых членов НАТО.

Напомним: Раньше Трамп заявил, что страны НАТО начали тратить "миллиарды и миллиарды" долларов на коллективную оборону после его угроз не защищать Европу в случае нападения на нее.