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За добу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень: найбільше ворог атакує Авдіївку

Олена ІвашківНеділя, 11 лютого 2024, 08:01
За добу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень: найбільше ворог атакує Авдіївку
Українські військові, фото Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, з них 33 атаки припали на Авдіївський напрямок.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Загалом ворог завдав 3 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Харківська, Донецька, Запорізька та Херсонська області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, південно східніше Виїмка, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 14 атак противника в районах населених пунктів: Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі Водяного Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах та 1 РЛС противника.

Теми: Генштабвійна
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