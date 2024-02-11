За сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений: больше всего враг атакует Авдеевку

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений, из них 33 атаки пришлись на Авдеевское направление.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: В общем враг нанес 3 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Харьковская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны, юго-восточнее Выемка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 14 атак противника в районах населенных пунктов: Богдановка, Ивановское, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 35 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки врага в районе Водяного Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 артиллерийских средствах и 1 РЛС противника.